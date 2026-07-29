Projekt blizu Mosteca: prostorna stanovanja za družinsko življenje

Nakup družinskega doma je ena najpomembnejših življenjskih odločitev. Ne gre le za izbiro dovolj velikega stanovanja, temveč za odločitev, kakšno bo vsakdanje življenje družine v prihodnjih letih. Kje se bodo otroci igrali, kako bodo hodili v šolo, koliko časa boste preživeli na poti in koliko ga bo ostalo za družino. Zato danes vse več družin ne išče le novih kvadratnih metrov, ampak okolje, kjer lahko zares kakovostno živijo.

Pred leti je bila želja številnih družin predvsem hiša z vrtom. Danes se vse več kupcev sprašuje, ali je to res edina možnost. Hiša prinaša več prostora, a tudi več skrbi, vzdrževanja in časa. Sodobni stanovanjski projekti zato ponujajo drugačen pogled na družinsko bivanje – takšen, ki združuje prostornost, stik z naravo in udobje sodobnega življenja.

Prav na teh temeljih nastaja projekt Pod hribom, kjer je v ospredju kakovost bivanja. Ne gradijo le stanovanj, temveč ustvarjajo okolje, v katerem lahko družine najdejo svoj dom – za zmeraj.

Ne prodajamo stanovanj, gradimo otroštva

Otroci se svojega otroštva ne bodo spominjali po velikosti dnevne sobe ali barvi kuhinje. Spominjali se bodo poti skozi gozd, vožnje s kolesom s prijatelji, igre na prostem in občutka svobode, ko so lahko popoldneve preživljali zunaj.

360° virtualni ogledi atrijskih stanovanj: Foto: Stoja Trade

Prav zato postaja pri izbiri doma okolica skoraj enako pomembna kot stanovanje samo. Starši si želijo, da bi njihovi otroci odraščali v varnem okolju, obdani z naravo, hkrati pa brez odpovedovanja prednostim mestnega življenja.

Projekt Pod hribom združuje bližino narave in vse, kar družina potrebuje za udobno vsakodnevno življenje. Nihče si namreč ne želi izgubljati dragocenih ur v prometu – v službo, iz službe, popoldne pa kot "taksist" za otroke.

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Lokacija projekta Pod hribom je nekaj posebnega

V mestu ni več na voljo prav veliko lokacij, s katerih bi v nekaj korakih dosegli naravo. Projekt Pod hribom pa leži v neposredni bližini gozda in Mosteca s številnimi zelenimi potmi. Nekaj minut hoje stanovalce pripelje do Koseškega bajerja in številnih športno-rekreacijskih površin. Le nekaj korakov naprej so tudi ljubljanski živalski vrt in prostrani travniki.

Projekt Pod hribom stoji na lokaciji, kjer lahko dan začnete s sprehodom ali tekom skozi bližnji gozd, popoldne preživite ob Koseškem bajerju, zvečer pa ste še vedno le nekaj minut oddaljeni od vsega, kar potrebujete.

Narava tukaj ni nekaj, kamor se odpravite za konec tedna. Postane del vašega vsakdana.

Foto: Stoja Trade

Ko lahko otroci sami odidejo v šolo

Vsakodnevno usklajevanje poti v vrtec, šolo, trgovino ali na popoldanske dejavnosti je naporno in zapleteno. Zato pri izbiri doma ni pomembna le lokacija, temveč tudi to, kako preprosto je organizirano vsakdanje življenje in kaj omogoča infrastruktura v okolici doma. Se da po opravkih tudi peš ali s kolesom?

V neposredni bližini projekta Pod hribom so:

vrtec,

osnovna šola,

trgovine,

tržnica Koseze,

avtobusne povezave LPP,

športne površine,

rekreacijske poti.

Foto: Stoja Trade

Končno dovolj prostora za družino

Številne družine se prej ali slej znajdejo v situaciji, ko si več otrok deli sobo, dnevna soba postaja tudi igralnica, prostora za delo od doma skoraj ni več. Ko družina raste, rastejo tudi potrebe.

Projekt Pod hribom je zasnovan z mislijo na družinsko življenje, zato so na voljo prostorna tri-, štiri- in petsobna stanovanja, kjer ima vsak družinski član svoj prostor, hkrati pa ostaja dovolj skupnih površin za druženje.

To ni zgolj več kvadratnih metrov. To je več udobja in več kakovostno preživetega časa skupaj.

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Skoraj kot hiša, vendar brez skrbi, ki jih hiša prinaša

Marsikdo sanjari o hiši s prostornim vrtom. Toda lastništvo hiše prinaša tudi redno vzdrževanje, urejanje okolice in številne dodatne obveznosti. Prav zato postajajo atrijska stanovanja vse bolj zaželena izbira.

Veliki zasebni atriji omogočajo jutranjo kavo na prostem, otroško igro, družinska kosila, vrtnarjenje ali sproščeno druženje na prostem s prijatelji. Občutek bivanja je zelo podoben kot v hiši, vendar brez številnih skrbi, ki jih prinaša samostojna nepremičnina.

Projekt Pod hribom združuje vse ključne prednosti sodobnega družinskega doma na eni lokaciji, poleg tega pa nepremičnina dolgoročno ohrani svojo vrednost.

Dom je pomemben predvsem zaradi spominov, ki se tam ustvarjajo.

Morda je prav zdaj čas za naslednji korak:



• več kot 60 odstotkov stanovanj je že prodanih,

• na voljo so še tri- štiri- in petsobna stanovanja,

• cene razpoložljivih stanovanj se začnejo pri 689 tisoč evrih (z DDV). • več kotstanovanj je že prodanih,• na voljo so še• cene razpoložljivih stanovanj se začnejo pri