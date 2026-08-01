Angleški prvoligaš Brentford je ekipo okrepil z malijskim vezistom Mamadoujem Sangarejem. Zanj so francoskemu Lensu odštel 45,6 milijona evrov, kar je nov rekord kluba. Bournemouth je v svoje vrste pripeljal Portugalca Antonia Silvo. Dvaindvajsetletni branilec je doslej igral za Benfico iz Lizbone, ki je po podatkih Transfermarkta dobila 25 milijonov evrov odškodnine. Chelsea pa je potrdil prihod izkušenega napadalca Dannyja Welbecka iz Brightona. Za 35-letnika, ki je podpisal dvoletno pogodbo, so Londončani plačali slabih šest milijonov evrov odškodnine.

Štiriindvajsetletni Mamadou Sangare, ki je v minuli sezoni z Lensom osvojil pokalni naslov in bil državni podprvak, je z Brentfordom podpisal petletno pogodbo z možnostjo podaljšanja za dodatno leto. "On predstavlja vse, kar si želimo od Brentfordovega igralca, tako na kot zunaj igrišča. Mislim, da bo postal zelo priljubljen med navijači," je dejal trener Keith Andrews.

Sangare, ki je za Mali odigral 16 tekem, bo zapolnil vrzel v zvezni vrsti po odhodu Jordana Hendersona. Ta bo po novem najverjetneje igral za Chelsea. Brentford je poleti sicer v klub pripeljal še napadalca Calluma Wilsona, krilnega igralca Jaidona Anthonyja in branilca Jannika Schusterja.

Antonio Silva, ki je produkt Benficine akademije, je za člansko zasedbo iz Lizbone zbral 235 nastopov, za člansko portugalsko reprezentanco pa 20. Z Benfico je osvojil šest lovorik in bil v sezoni 2022/23 izbran za najboljšega branilca portugalske lige.

"Zelo sem vesel, da sem tu. Užitek bo igrati za klub in v angleški ligi. Moja miselnost je vedno usmerjena k zmagi. Potrudil se bom po najboljših močeh in igral za navijače. Tu imamo vse, da lahko na igrišču pokažemo, kaj znamo. Komaj čakam, da začnemo," je dejal Silva. Ekipo, ki jo vodi Marco Rose, sta pred tem okrepila še napadalec Alvaro Rodriguez, ki je za 25 milijonov evrov prišel iz Elcheja, in bočni branilec Alex Jimenez, ki je za 18,5 milijona prestopil iz Milana.

Welbeck tudi uradno pri Chelseaju

Danny Welbeck Foto: Reuters Prestop Dannyja Welbecka, ki je v prejšnjih dveh sezonah dosegel 13 oziroma 10 zadetkov v angleški ligi, sicer ni v skladu s Chelseajevo prakso v zadnjih letih. Modri so namreč kupovali večinoma mlade igralce z zvezdniškim potencialom, zdaj pa so se obrnili na izkušnje. Welbeck je prvi igralec, starejši od 26 let, za katerega je Chelsea odštel denar po Pierre-Emericku Aubameyangu leta 2022. So pa pri Chelseaju pred tem pripeljali še nekaj odmevnih okrepitev na čelu z Morganom Rogersom, za katerega so Aston Villi plačali kar 138 milijonov evrov.

"Ko slišiš, da se zate zanima Chelsea, te to napolni s ponosom. Klub hoče osvajati lovorike, zanje se bori v vsaki sezoni. Še vedno je v meni velika želja po igranju, pripravljen sem dati vse za klub," je povedal Welbeck, ki je že spoznal tudi novega stratega Xabija Alonsa. Ta bo poskušal izboljšati vtis po slabi prejšnji sezoni, ko so Londončani končali šele na desetem mestu. Prihod Welbecka pod vprašaj postavlja prihodnost napadalcev Liama Delapa, ki je razočaral v prejšnji sezoni, Nicolasa Jacskona in Marca Guiuja.