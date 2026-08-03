Noro, kako se je usoda poigrala s Celjani in Verbičem!

Na sedežu Evropske nogometne zveze (Uefa) v Nyonu so zaplesale kroglice. Med njimi je bila tudi edina, ki v tej sezoni še zastopa slovenske barve v Evropi. Slovenski prvak Celje je izvedel ime tekmeca v play-offu kvalifikacij za elitno ligo prvakov, s katerim se bo udaril, če bo v tretjem krogu preskočil armensko oviro. Žreb je določil, da bi se Celjani v tem primeru udarili z boljšim iz obračuna med švedskim in slovaškim prvakom. Tako obstaja možnost, da bi se novopečeni grof Benjamin Verbič za evropske sanje v dresu Celja potegoval proti velikemu prijatelju iz reprezentance Andražu Šporarju!

Kvalifikacije za ligo prvakov, žreb parov play-offa: Mjällby (Šve)/Slovan Bratislava (Slk) - Ararat-Armenia (Arm)/Celje (Slo)

Levski Sofija (Bol)/Kairat Almaty (Kaz) - AEK Atene (Grč)

Celtic Glasgow (Ško) - LASK Linz (Avt)

Dinamo Zagreb (Hrv)/Kauno Žalgiris (Lit) - Viking Stavanger (Nor)

Hapoel Be'er Sheva (Izr)/Crvena zvezda (Srb) - AGF Aarhus (Dan)/Sabah (Aze)

Fenerbahče (Tur)/Sturm Gradec (Avt) - Sparta Praga (Češ)/Lyon (Fra)

Olympiakos Pirej (Grč)/NEC Nijmegen (Niz) - Union St. Gilloise (Bel)/Bodo Glimt (Nor)

Celjanom se to poletje odpirajo vrata evropskega nogometnega raja. Po razburljivem preboju v tretji krog kvalifikacij za ligo prvakov, ki so si ga zagotovili šele po izvajanju 11-metrovk na povratnem srečanju proti prvaku Albanije Egnatii, so že osrečili navijače z novo dolgo evropsko jesenjo. Že tretjič zapored! Celjani imajo v žepu najmanj potrjeno udeležbo v glavnem delu konferenčne lige, s tem pa je tudi že jasno, da bodo grofje v tej evropski sezoni odigrali še najmanj deset tekem – štiri v kvalifikacijah in šest v ligaškem delu konferenčne lige.

Celjani bodo že tretjič zapored igrali v Evropi v glavnem delu enega izmed treh tekmovanj. Foto: Luka Kotnik

Ker pa so Celjani še vedno aktivni v kvalifikacijah za ligo prvakov, ta pa prinaša največje bogastvo in privilegije, so slovenski prvaki še vedno v igri za nekaj več – za še najmanj ducat evropskih srečanj. Če bi tako v tretjem krogu kvalifikacij prekrižali načrte armenskemu prvaku Ararat-Armenii, bi že proslavljali zgodovinski presežek, saj bi se prvič uvrstili v play-off kvalifikacij za ligo prvakov, obenem pa bi imeli zagotovljen najmanj nastop v ligaškem delu evropske lige!

S tem bi imeli zgolj od nagrad Uefe že zagotovljeno izdatno finančno injekcijo, saj bi prejeli več kot osem milijonov evrov, obenem pa bi ostale žive sanje o senzacionalnem podvigu, pod katerega se je izmed slovenskih klubov v zgodovini podpisal le Maribor – in to trikrat (1999, 2014 in 2017). Celjani bi ostali v igri za preboj v elitno ligo prvakov. Tako bi se spogledovali s tem, o čemer že tako dolgo sanja predsednik grofov Valerij Kolotilo.

Mogoči tekmeci Celja v play-offu so bili: Hapoel Be'er Sheva (Izr)/Crvena zvezda (Srb)

Dinamo Zagreb (Hrv)/Kauno Žalgiris (Lit)

Celtic Glasgow (Ško)

Mjällby (Šve)/Slovan Bratislava (Slk)

AEK Atene (Grč)

Grofje že odpotovali v Armenijo

Celjani so se danes odpravili v Erevan, kjer jih v torek čaka prva tekma tretjega kroga kvalifikacij za ligo prvakov proti Ararat-Armenii. Na stadionu Vazgen Sargsyan si bodo skušali priigrati čim boljše izhodišče pred povratnim spopadom, ki bo prihodnjo sredo na stadionu Z'dežele.

Takrat bo prisoten ogromen vložek, Celjani pa bodo dobro vedeli, kaj jih čaka, če izločijo Armence. Tekmeca so izvedeli na današnjem žrebu v Nyonu. Celjani so na plesu kroglic sodelovali kot nenosilci, zato jih je doletel eden izmed državnih prvakov, ki bo imel tudi na papirju vlogo favorita.

Celjani proti Šporarju in Bajriću?

Med kandidati ni manjkalo velikanov evropskega nogometa. Kar štirje izmed njih se lahko pohvalijo z evropskimi lovorikami, zanimivo pa je tudi, da pri večini izmed njih nastopajo slovenski legionarji. Žreb je na koncu odločil, da bi se lahko Celjani v play-offu udarili s serijskim slovaškim prvakom, pri katerem je še kako prisotna moč slovenskih nogometašev.

Celjani so leta 2024 na gostovanju v Bratislavi proti Slovanu pogoreli po vsej črti (0:5). Foto: Guliverimage

Barve Slovana iz Bratislave, ki je leta 1969 osvojil takratni pokal pokalnih zmagovalcev, branita tudi Andraž Šporar in Kenan Bajrić. Celje na Slovan nima prijetnih spominov, saj je konec julija 2024, kmalu po vrnitvi Alberta Riere na krmilo grofov, doživel polom in izgubil kar z 0:5.

Celjani, to velja zlasti za trenerja Vitorja Campelosa, imajo lepše spomine na AEK Atene. Na treh dosedanjih tekmah so ga dvakrat premagali, na edini, ko je grofe vodil Portugalec, pa je Celje v vročih Atenah presenetil favorita in zmagal z 2:0. To bi bilo lahko dobrodošlo spoznanje, ki bi krepilo samozavest in zmagovalno miselnost, če bi žreb Celjanom v play-offu dodelil grškega prvaka. Ples kroglic je odločil drugače. Nekdanji trener Olimpije Marko Nikolić, ki je AEK popeljal do državnega naslova, se bo v play-offu srečal z boljšim iz obračuna med prvakoma Bolgarije in Kazahstanom. Tako bi se lahko nameril na Levski iz Sofije, za katerega nastopa tudi Gašper Trdin.

Beograjska Crvena zvezda je leta 1991 osvojila pokal državnih prvakov. Takrat je bila prvak Jugoslavije. Foto: AP / Guliverimage

Eden izmed možnih kandidatov za tekmeca Celjanov je bila tudi beograjska Crvena zvezda, pri kateri se dokazuje Timi Max Elšnik. Rdeče-beli so leta 1991 postali evropski prvaki. Če bo srbski prvak v 3. krogu izločil izraelskega, se bo za preboj med evropsko elito spopadel z boljšim iz obračuna med prvakoma Danske in Azerbajdžana.

Na vrh Evrope se je pred davnimi leti povzpel tudi Celtic. Bogati škotski klub iz Glasgowa je bil najboljši leta 1967. Tudi on je spadal med kandidate, s katerimi bi se lahko v primeru napredovanja v play-offu v drugi polovici avgusta pomerili Celjani. Leta 2014 mu je vrata v ligo prvakov spektakularno zaprl Maribor, to poletje pa Škoti ne bodo imeli opravka s Slovenci. Se bodo pa merili s slovenskimi sosedi, saj bo njihov tekmec v play-ofu avstrijski prvak LASK Linz.

Miha Zajc se bo v kvalifikacijah za ligo prvakov najprej pomeril s prvakom Litve Kauno Žalgiris, za katerega nastopa Haris Kadrić. Foto: Ana Kovač

Leta 1967 je evropsko lovoriko, takratni pokal velesejemskih mest, predhodnika pokala Uefa in današnje lige Europa, osvojil Dinamo Zagreb. Za hrvaške prvake redno nastopa Miha Zajc, na svojo priložnost čaka mladi Slovenec Sven Šunta, v prihodnosti pa bo, ko bo odpravil zdravstvene težave, v modrem dresu nastopal tudi Aleks Stojaković. Dinamo se lahko tako pohvali s pestro slovensko kolonijo, ki jo nenazadnje sestavlja tudi pomočnik trenerja Sandro Bloudek. Dinamo se bo v tretjem krogu kvalifikacij za ligo prvakov pomeril z litovskim prvakom Kauno Žalgirisom, za katerega nastopa slovenski napadalec Haris Kadrić. Zmagovalec tega srečanja bo lovil dragoceno vozovnico za ligo prvakov proti norveškemu prvaku Vikingu.

Celjani v Erevanu z izjemno okrepitvijo

Benjamin Verbič bi lahko v torek že nastopil za Celjane v Evropi. Foto: Luka Kotnik Grofje v sezoni 2026/27 še niso zmagali, a hkrati tudi še niso izgubili. Na štirih tekmah, dveh v Evropi in dveh v 1. SNL, so remizirali. Ker pa so bili spretnejši ob izvajanju 11-metrovk proti Egnatii, so si zagotovili bogato evropsko nagrado in novo dolgo evropsko jesen. Poletni novinci za zdaj še ne predstavljajo želene dodane vrednosti. Izguba številnih nosilcev igre se pozna, igra Celja ni tako dominantna, kot je bila še pred nekaj meseci.

Marsikaj pa bi lahko popravil prihod Benjamina Verbiča, 32-letnega asa slovenskega nogometa, junaka številnih reprezentančnih zmag Slovenije, ki se je vrnil v klub svoje mladosti. S Celjani je danes odpotoval v Armenijo, kjer bo v torek lovil evropske sanje. Uvrščen je na evropski seznam kandidatov za nastop, tako da bi lahko evropski debi v kvalifikacijah za ligo prvakov v dresu Celja doživel v torek.

Z Verbičem se je na današnjem žrebu poigrala usoda, saj bi se lahko v play-offu pomeril s prijateljem, s katerim si deli reprezentančno slačilnico, pred leti pa je bil tudi njegov soigralec v klubu. Skupaj z Andražem Šporarjem je namreč nastopal zua Panathinaikos, nato pa so ju poti popeljala v različno smer.

Velika prijatelja Andraž Šporar in Benjamin Verbič bi se lahko pomerila v play-offu kvalifikacij za ligo prvakov. Foto: Aleš Fevžer

Vojničan se je vrnil k matičnemu klubu v knežje mesto, ljubljenec navijačev Olimpije pa vztraja v konici napada slovaškega velikana iz Bratislave, pri katerem se počuti kot riba v vodi. Tako bi se lahko Verbič in Šporar, velika prijatelja, ki se v izbrani vrsti zelo rada družita tudi s Petrom Stojanovićem, medsebojno udarila za ogromno nagrado.

Če Celjani izpadejo proti Armencem ...

Če pa bi bili Celjani v kvalifikacijah neuspešni proti armenskemu prvaku, bi nadaljevali sezono v play-offu kvalifikacij za ligo Europa. O tem, kdo bi bil takrat njihov tekmec, bo več povedal žreb, ki se bo v Nyonu začel malce po 13. uri. Tudi tam bodo Celjani nenosilci. Mogoči tekmeci pa so: zmagovalec Ferencvaroš (Mad)/Gornik Zabrze (Pol), zmagovalec Lincoln Red Imps (Gib)/Omonia Nikozija (Cip), zmagovalec KuPS Kuopio (Fin)/Universitatea Craiova (Rom) oziroma Viktoria Plzen (Češ).

Franko Kovačević bi lahko to poletje zaigral v Evropi tudi proti Celju! Foto: Jure Banfi

Tudi v tem primeru bi se lahko Celjani namerili na klub z znanim slovenskim legionarjem ali pa celo svojim nekdanjim golgeterjem. To je Hrvat Franko Kovačević (Ferencvaroš), ki ga je v jesenskem delu prejšnje sezone v napadu Celja krasil sanjski učinek tako v 1. SNL kot tudi Evropi. Celjani bi se lahko udarili tudi z Erikom Janžo (Gornik) oziroma Juretom Balkovcem (Omonia).

Play-off kvalifikacij za ligo prvakov bo 18. in 19. (prve tekme) ter 25. in 26. avgusta (povratne tekme). Kdor se bo uvrstil v elitno tekmovanje, bo zgolj za udeležbo prejel skoraj 19 milijonov evrov!