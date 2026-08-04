Zaradi sanacije požarišča in gradbenih del so planinske poti in parkirišče v neposredni bližini domačije Bukovnik pod Raduho začasno zaprti, so sporočili s PZS. PD Kranj pa obvešča, da sta začasno zaprti dve pešpoti pod Storžičem.

Kmetijo Bukovnik je pred mesecem in pol uničil požar. Foto: STA Kmetija Bukovnik leži v občini Solčava in je priljubljeno izhodišče za vzpon na Raduho z njene severne, bolj strme strani (po plezalni poti in pa po poti čez Durce). Konec junija je strela zanetila požar na gospodarskem poslopju kmetije, ki velja za najvišje ležečo pri nas. Zdaj se je začela sanacije požarišča. Zaradi gradbenih del so planinske poti in parkirišče v neposredni bližini domačije začasno zaprti. Je pa urejen in označen obhod planinskih poti. Obiskovalce te planinske poti obenem še prosijo, naj na celotni dovozni cesti od sedla Spodnje Sleme do kmetije Bukovnik ne parkirajo vozil, saj bi s tem ovirali prehod tovornim vozilom.

V neurju naj bi odneslo tudi ta del poti prek melišča pod Storžičem (blizu izvira pod Bašeljskim sedlom). Foto: Matej Podgoršek Na podlagi poročanj s terena sta zaradi posledic neurja začasno zaprti poti: proti Storžiču preko Planine Javornik in planina Javornik – Kališče. Kaj več bo znanega, ko markacisti opravijo fizični pregled poti in nujno sanacijo, so zapisali na PD Kranj. Po eni od teh smo vas nedavno povabili na Bašeljski vrh in Mali Grintovec, a je treba za ta dva vrhova in kočo na Kališču trenutno izbrati izhodišče v Mačah in ne v Bašlju (Laško).