Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. P.

Torek,
4. 8. 2026,
15.45

Osveženo pred

0 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04

Natisni članek

Natisni članek
kmetija Bukovnik Raduha PZS Planinski dom na Kališču Bašeljski vrh gore hribi Naj planinska koča Naj planinska koča pohodništvo

Torek, 4. 8. 2026, 15.45

0 minut

Zaprti poti pod Storžičem in Bašeljskim vrhom

Začasna zapora planinske poti in prepoved parkiranja pri kmetiji Bukovnik

Avtor:
M. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04
Raduha | Planinska pot na Raduho s severne strani, od kmetije Bukovnik, je zaprta oziroma je narejen obhod. Parkiranje pri kmetiji ni mogoče. | Foto Matej Podgoršek

Planinska pot na Raduho s severne strani, od kmetije Bukovnik, je zaprta oziroma je narejen obhod. Parkiranje pri kmetiji ni mogoče.

Foto: Matej Podgoršek

Zaradi sanacije požarišča in gradbenih del so planinske poti in parkirišče v neposredni bližini domačije Bukovnik pod Raduho začasno zaprti, so sporočili s PZS. PD Kranj pa obvešča, da sta začasno zaprti dve pešpoti pod Storžičem.

koča na Loki Raduha
Sportal To pa bo višincev! Koča na Loki in Raduha iz doline. #video

Kmetijo Bukovnik je pred mesecem in pol uničil požar. | Foto: STA Kmetijo Bukovnik je pred mesecem in pol uničil požar. Foto: STA Kmetija Bukovnik leži v občini Solčava in je priljubljeno izhodišče za vzpon na Raduho z njene severne, bolj strme strani (po plezalni poti in pa po poti čez Durce). Konec junija je strela zanetila požar na gospodarskem poslopju kmetije, ki velja za najvišje ležečo pri nas. Zdaj se je začela sanacije požarišča. Zaradi gradbenih del so planinske poti in parkirišče v neposredni bližini domačije začasno zaprti. Je pa urejen in označen obhod planinskih poti. Obiskovalce te planinske poti obenem še prosijo, naj na celotni dovozni cesti od sedla Spodnje Sleme do kmetije Bukovnik ne parkirajo vozil, saj bi s tem ovirali prehod tovornim vozilom.

V neurju naj bi odneslo tudi ta del poti prek melišča pod Storžičem (blizu izvira pod Bašeljskim sedlom). | Foto: Matej Podgoršek V neurju naj bi odneslo tudi ta del poti prek melišča pod Storžičem (blizu izvira pod Bašeljskim sedlom). Foto: Matej Podgoršek Na podlagi poročanj s terena sta zaradi posledic neurja začasno zaprti poti: proti Storžiču preko Planine Javornik in planina Javornik – Kališče. Kaj več bo znanega, ko markacisti opravijo fizični pregled poti in nujno sanacijo, so zapisali na PD Kranj. Po eni od teh smo vas nedavno povabili na Bašeljski vrh in Mali Grintovec, a je treba za ta dva vrhova in kočo na Kališču trenutno izbrati izhodišče v Mačah in ne v Bašlju (Laško). 

Uporabnikom planinskih poti PZS priporoča, naj se na spletni strani stanje-poti.pzs.si, v bližnji planinski koči ali pri planinskem društvu predhodno informirajo o dejanskem stanju planinskih poti. Če opazite poškodbe poti ali njihovo neustrezno urejenost (obledele markacije, zaraščenost), prosijo, da na naslov poskodbe.poti@pzs.si pošljete sporočilo, v katerem navedete, na kateri planinski poti ste opazili pomanjkljivost in pomanjkljivost opišite ter, če je možno, dodajte tudi fotografijo.

Glasovanje NPK 2026 | Foto:

markacisti
Sportal Nova jeklenica na Mali Triglav, obnovljena pot na Kokrsko sedlo
Nives Dejan Črna prst
Sportal Slavnostna sobota na Črni prsti
pohod na Prehodavce in Malo Špičje
Sportal GRS in PZS z resnim opozorilom planincem
kmetija Bukovnik Raduha PZS Planinski dom na Kališču Bašeljski vrh gore hribi Naj planinska koča Naj planinska koča pohodništvo
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon avgusta

Modri Fon avgusta

Ob nakupu telefona Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB vas čaka privlačno darilo, skupni prihranek do 732 EUR in 2 leti naročnine po enotni ceni.
V žreb za televizor Hisense

V žreb za televizor Hisense

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za televizor Hisense.