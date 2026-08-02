Maribor je v tretjem krogu prve slovenske lige v Celju z branilci naslova igral neodločeno (1:1). Vijolice so z golom Žige Repasa povedle že v tretji minuti, grofje so izenačili v 79. Po podaji Maria Kvasića je zadel Darko Hrka. Vroč je bil tudi prekmurski obračun Nafte in Mure. Ob polčasu so domači vodili z 2:1, videli smo še dva razveljavljena zadetka. Še bolj dramatičen je bil drugi polčas, Nafta je slavila s 5:2. Bravo je na prvi nedeljski tekmi evropske rane zacelil z zmago proti Radomljam (2:1). Koper je z dvema igralcema več z Brinjem samo remiziral (1:1). Olimpija je pod vodstvom novega trenerja Jugoslava Trenčovskega za prvo zmago v sezoni prvi gol v sezoni dosegla v 93. minuti. Po treh krogih sta s po šestimi točkami na vrhu lestvice Nafta in Bravo.

1. SNL, 3. krog:

Nedelja, 2. avgust:



Green Dragons zahtevajo, da se zamenja vodstvo kluba. Foto: Ž. L. Pred začetkom tekme v Stožicah so Green Dragons vodstvu Olimpije poslali jasno sporočilo. "Prodajte klub," je pisalo na velikem transparentu. Na prvih dveh tekmah so brez doseženega gola izgubili, nato je vodstvo ekspresno odslovilo trenerja Miša Brečka. V 14. minuti tekme z Aluminijem so bili vendarle blizu prvemu golu. Antonio Marin je izvrstno izvedel prosti strel z več kot 25 metrov, a je žoga zadela stičišče vratnice in prečke. Sredi prvega polčasa je domača navijaška skupina udarila s še bolj ostrim plakatom: "Vsak cirkus ima svoje klovne, tokrat vam predstavljamo Adama." Sporočilo se je nanašalo na predsednika kluba Adama Deliusa. V sodnikovem dodatku prvega polčasa bi lahko povedel Aluminij, a je strel Murata Bajraja ubranil Matevž Vidovšek.

Green Dragons doživljajo močne glavobole. Foto: Aleš Fevžer

Adam Delius Foto: Aleš Fevžer V drugem polčasu se je igra le razživela, nekajkrat je zapretila Olimpija, a je bil vselej na pravem mestu Florijan Raduha. Eno lepših priložnosti je imel mladi Dino Kojić. Tudi ob koncu tekme nobena ekipa ni znala zaključiti svojih priložnosti, v vrstah Aluminija je imel eno nevarnejših Matic Vrbanec. V sodnikovem dodatku je bil Marvin Cuni povsem neoviran, a ni streljal dovolj natančno. Neverjetno, kakšna neučinkovitost ljubljanskega moštva. V 93. minuti pa je Olimpija le prišla do prvega gola sezone. Streljal je Jošt Urbančič, žogo pa je v mrežo svojega vratarja preusmeril Matija Boben.

Olimpija se je tudi na tretji tekmi sezone mučila in mučila v napadu. Foto: Aleš Fevžer

Koper z dvema igralcema več samo do točke

Istočasno se je v Grosuplju igrala tekma med domačim Brinjem in Koprom. Primorci bi z zmago skočili na prvo mesto, a v 19. minuti povedlo je Brinje (avtogol Giuseppeja Agyemanga), ki pa je v 25. ostalo z igralcem manj, saj je Erik Milošević dobil rdeči karton (prvega rumenega že v šesti minuti). Koprčani so prišli do izenačenja šele v 75. minuti, ko je z 11 metrov zadel Kamil Manseri. Najstrožja kazen je bila posledica izključitve Roka Maherja.

Maribor vodil od tretje do 79. minute

Žiga Repas je zadel za vodstvo Maribora že v tretji minuti štajerskega derbija. Foto: Luka Kotnik

Žan Karničnik Foto: Luka Kotnik Maribor je v prejšnji sezoni na štirih štajerskih derbijih tekmecem iz Celja vzel eno samo točko. Na koncu pa je zaostanek vijoličastih za novo okronanimi državnimi prvaki znašal 21 točk, kar je pod Kalvarijo sprožilo malo revolucijo. In pestro poletje lahko premeša razmerja moči v ligi, nenazadnje je Žan Karničnik iz Celje prestopil prav v Maribor. Domači trener je zaradi evropskega poletja na klopi pustil najboljšega posameznika z dvoboja z Egnatio Maria Kvesića. Peta ekipa minule sezone 1. SNL je tako v prvi dvoboj nove z branilci naslova vstopila v vlogi favorita.

Darko Hrka je izenačil na 1:1. Foto: Luka Kotnik Tako se je začela tudi tekma. Žiga Repas je izkoristil vrzel v celjski obrambi in za vodstvo z 1:0 zabil že v tretji minuti. V nadaljevanju prvega polčasa so imeli sicer večjo posest žoge Celjani, a niso imeli niti enega strela znotraj okvira vrat. Je bil pa še trikrat na preizkušnji domači vratar Žan-Luk Leban. V 29. minuti sta mu zapretila Tio Cipot in Karničnik, v 37. minuti pa je še drugič branil Cipotu, nekdanjemu nogometašu Mure. Ob koncu polčasa je prek gola streljal povratnik v Maribor Jan Mlakar.

Z vstopom Kvesića že na samem začetku prvega polčasa je igra Celja takoj postala bolj podjetna. Prav hrvaški nogometaš je v 53. minuti zatresel okvir vrat. Kmalu zatem je Leban ubranil strel razigranemu Isaacu Tshipambi. Sredi drugega polčasa je pri Mariboru v igro vstopil povratnik v ekipo Luka Zahović. To je bila njegova 200. tekma za Maribor. Benjamin Verbič, ki se je ta teden vrnil v Celje, je ostal na klopi. Prav tako za države prvake ni igral Damjan Vuklišević. Smo pa v 79. minuti le dočakali drugi gol na srečanju. Po še eni izvrstni podaji Kvesića je z glavo za izenačenje na 1:1 zadel Darko Hrka. Njegov šele tretji gol v prvi ligi. Dišalo je po preobratu in tri minute pozneje je zadel Veton Tusha. Gol pa ni veljal, saj je bil ob sprejemu žoge v prepovedanem položaju. V sodnikom dodatku je zelo lepo priložnost za zadetek in zmago Maribora zapravil Tshipamba.

Darko Hrka Foto: Luka Kotnik

Tekmo si je v živo ogledal tudi nekdanji trener Celja Albert Riera.

Na prekmurskem derbiju kar sedem golov

Takole so se Naftaši veselili zmage nad Muro. Foto: Aleš Fevžer Nafta in Mura sta na prekmurski derbi vstopili z odlično popotnico. Še posebej pozitivno je presenetil povratnik v prvo ligo, ki je v Stožicah s 3:0 odpravil Bravo, črno-beli pa so v drugem krogu ugnali Olimpijo. Pred tem je Mitja Mörec na klopi Mure debitiral z remijem proti prvakom Celjanom.

Tekma je imela silovit začetek na obeh stran. Lendavčani so zadeli že v četrti minuti, a je bil gol Anisa Jašaragića zaradi prekrška razveljavljen. V 21. minuti so domači vendarle povedli: po pretkani visoki podaji Luke Pihlerja prek branilcev je z glavo žogo v mrežo potisnil Josip Ivan Zorica. Deset minut pozneje je bilo že 2:0. Zadel je nekdanji Muraš Amadej Maroša, ki se zadetka iz spoštovanja ni pretirano veselil. Po doseženem drugem golu je Lendavčanom nekoliko padla zbranost in je to kaznoval Kristjan Trdin. A je VAR pokazal, da je bil v prepovedanem položaju in tako so sodniki razveljavili še drugi gol na tekmi. Se je pa branilec Trdin vendarle kmalu znašel med strelci. To je bil prosti strel iz učbenikov za znižanje na 1:2.

Josip Ivan Zorica Foto: Jure Banfi Dramatična tekma v Lendavi se je nadaljevala tudi po glavnem odmoru. V vrzeli v Murini obrambi je dobil Luka Pihler veliko prostora za močan strel. Žiga Ferminšek se je žoge s prsti sicer dotaknil, a je vseeno zletela v njegov gol. Samo pet minut pozneje je bilo že 4:1. Jašaragić je po protinapadu odlično preigral, žogo podaljšal do Zorice, ki je zaključil z odličnim strelom. Še tri minute pozneje pa je Jašaragić še sam zadel po še enem izvrstnem slalomiranju med Muraši. Na semaforju je bilo že 5:1. Murin trener je moral poseči po menjavah, na zelenico sta prišla tudi povratnika, Alen Kozar in Luka Bobičanec, ki se vrača po težki poškodbi. Alen Korošec pa je bil tisti, ki je v 70. minuti znižal na 2:5, kar je bil tudi končni izid.

Bravo se je pobral po evropskem porazu

Na prvi nedeljski tekmi smo videli tri zadetke, pa še dva razveljavljena in v zadnjih minutah pravo obleganje gola Brava. A je ljubljanska ekipa zdržala in na gostovanju pri Radomljah zmagala z 2:1. Sredi prvega polčasa je za vodstvo z 1:0 zadel Jakoslav Stanković, v 61. minuti pa je na 2:0 povišal Okpo Mazie. Vanja Pelko je pred tem sicer dvakrat zadel za domače, a je bil prvi gol razveljavljen zaradi igre z roko, drugi pa zaradi prepovedanega položaja. Upanje na vsaj točko Radomljanov je z uspešnim strelom z bele točke v 80. minuti povrnil Jaša Martinčič.

Jakoslav Stanković je sredi prvega polčasa zadel za vodstvo Brava. Foto: Filip Barbalić

1. SNL, 3. krog:

Sobota, 1. avgust:

Nafta 1903 : Mura 5:2 (2:1)

Celje : Maribor 1:1 (0:1)

Nedelja, 2. avgust:

Kalcer Radomlje : Bravo 1:2 (0:1)

Brinje Grosuplje : Koper 1:1 (1:0)

Olimpija Ljubljana : Aluminij 1:0 (0:0)

Lestvica