Infektolog David Zupančič v nejeveri nad tem, kar je videl na nacionalki: "J...š vse to"

Slovenski infektolog, pisatelj in spletni vplivnež David Zupančič je v seriji objav na družbenem omrežju Instagram izrazil nejevero nad dejstvom, da TV Slovenija še vedno predvaja zelo dolge oglasne segmente podjetja Biostile, ki trži prehranska dopolnila. Podjetju Biostile je zdravstveni inšpektorat v preteklih letih zaradi zavajajočega oglaševanja namreč izrekel za več sto tisoč evrov glob.

"Prižgem TV, da bi naštimal Mini Živ Žav, in kdo me pričaka? Dobra stara Herta (Herta Kosmina, op. p.) s svojo polurno oddajo o Biostile," je svojo objavo na Instagramu začel David Zupančič.

"Firma, ki je imela nešteto inšpekcij, kazni, firma, proti kateri javno svarijo zdravniki, zdravstveni delavci, farmacevti, lahko pač plača in se pojavi na NACIONALKI ter (oprostite izrazu, ampak je primeren) nateguje dalje," je bil oster Zupančič.

Herta Kosmina je obraz podjetja Biostile. Foto: Ana Kovač

Kontekst: Leta 2024 je odjeknilo medijsko razkritje, da je zdravstveni inšpektorat podjetju Biostile, ki ga vodi Herta Kosmina, v preteklih letih izrekel za najmanj 240 tisoč evrov glob zaradi zavajajočega oglaševanja prehranskih dopolnil. Inšpektorat je podjetju Biostile med drugim očital nepoštene oglaševalske prakse, med drugim z navajanjem priporočene uporabe njihovih izdelkov pri skupinah ljudi z nenormalnimi oziroma bolezenskimi stanji, kar je kršenje evropske uredbe, ki ureja to področje, ter tudi zaradi uporabe znanstveno nedokazanih in s tem po evropski zakonodaji nedovoljenih trditev na izdelkih.

"Določene stvari ti v življenju res vzamejo motivacijo. In si misliš - brez veze," je nadaljeval slovenski infektolog. Izrazil je nejevero nad tem, da sam vsak dan "švica" v službi in svoje delo, podprto z znanstvenimi dognanji, opravlja strokovno, nedvoumno in predvsem ustrezno za paciente, se ob delu še vedno redno izobražuje ter ure in ure prostega časa vlaga v komunikacijo znanosti na družbenih omrežjih, medtem pa lahko podjetje, ki je zaradi zavajanja o prehranskih dopolnilih prejelo rekordno število glob, preprosto plača in se še vedno pojavlja na državni televiziji.

Objave Zupančiča na Instagramu. Foto: Instagram / David Zupančič / Posnetek zaslona

"J...beš vse to. Res."

"Predvsem pa brezveze zaupam državi, ki jo podpiram z enormnimi davki, da bo uspešno izpolnjevala svoje naloge, kamor spada tudi zaščita prebivalstva, raziskovanje in preprečevanje zlorab (sploh najobčutljivejših skupin - v tem primeru upokojencev," je dodal in izpostavil, da je sam idealist, ki še vedno verjame, da bodo državne institucije svoje delo opravile dobro, in ki zato dosledno sledi pravilom.

"J...beš vse to. Res. Denar je danes edino, kar šteje. Moralne vrednote in dobronamerni nadzor sta kot curek urina v močnem vetru ... po dvajsetih sekundah pozabiš, da sta kadar koli obstajala. In to, da moram v takem svetu vzgajati svoje otroke, mi je v neznansko breme," je sklenil Zupančič.