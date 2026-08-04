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Avtor:
STA

Torek,
4. 8. 2026,
8.48

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Gonzalo Garcia Fulham nogometna tržnica

Torek, 4. 8. 2026, 8.48

1 ura, 31 minut

Nogometna tržnica, 4. avgust

Gonzalo Garcia iz madridskega Reala v Fulham

Avtor:
STA

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Gonzalo Garcia | Gonzalo Garcia se seli na Otok. | Foto Reuters

Gonzalo Garcia se seli na Otok.

Foto: Reuters

Španski nogometni napadalec Gonzalo Garcia se je iz Real Madrida preselil v angleški Fulham, ki ga bo v prihodnje vodil njegov trener iz minule sezone Alvaro Arbeloa, je zapisala francoska tiskovna agencija AFP.

Dvaindvajsetletni Garcia je v minuli sezoni dosegel osem golov za Real Madrid, kar je bil njegov najboljši strelski izkupiček. Z londonskim klubom je podpisal pogodbo do leta 2031, po poročanju španskih medijev pa je bil prestop vreden 40 milijonov evrov.

Poleg Garcie se iz Reala v Fulham seli tudi leto dni mlajši Cesar Palacios, ki se je v minuli sezoni pod vodstvom Arbeloe prebil v prvo moštvo slovitega kluba iz Madrida.

Oba igralca nista po okusu razvpitega portugalskega trenerja Joseja Mourninha, ki se je junija znova usedel na klop Reala. Prvič je zasedbo iz španske prestolnice vodil med letoma 2010 in 2013.

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