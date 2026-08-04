Leta 2020 se je pisala zgodovina celjskega kluba. Grofje so prvič postali državni prvaki, kanto je visoko v zrak dvignil kapetan Mitja Lotrič , nato pa je bilo evforije v knežjem mestu (pre)hitro konec. Evropska sezona se je končala hitreje od načrtovanega, šampionska zasedba je kmalu razpadla. Celjani, ki jih je takrat vodil Dušan Kosić, so Evropi pomahali v slovo v Erevanu. Ravno na gostovanju pri armenskem prvaku Ararat-Armenia, pri katerem se bodo mudili tudi danes. O tem, kako je bilo pred šestimi leti v Armeniji, smo kramljali s takratnim kapetanom. Njegovi spomini so neprijetni in stresni. Pa ne le zaradi dogajanja na zelenici.

To so bili povsem drugačni časi. Svet je zatresla zloglasna pandemija koronavirusa in ohromila tudi nogomet. Tribune so zevale prazne, potovanja so potekala pod strogim nadzorom, gibanje je bilo omejeno, na obrazih so se pogosto znašle zaščitne maske. Ko so tako Celjani leta 2020 vstopili v Evropo kot državni prvaki, so v kvalifikacijah v vsakem krogu odigrali le eno tekmo. Najprej so na nevtralnem prizorišču na Madžarskem premagali irskega prvaka Dundalk, nato pa v knežjem mestu ostali praznih rok proti norveškemu Moldeju. Sledila je tolažilna nagrada v ligi Europa, kjer jim je žreb namenil Ararat-Armenio iz Erevana.

Celjani so leta 2020 izpadli iz Evrope v Erevanu, ki leži pod goro Ararat. Njegov vrh (5.165) leži v Turčiji, za Armence pa Ararat še vedno predstavlja sveto goro, saj nikoli niso preboleli njegove izgube. Tako je njena podoba zastopana v državnem grbu Armenije. Foto: Reuters

V taboru Celjanov, kjer so se kar se tiče vodstvenih struktur v klubu začele dogajati spremembe, tako da je zdajšnji predsednik Valerij Kolotilo z ekipo že potoval na gostovanja, je bilo čutiti optimizem. Bili so prepričani, da bi lahko preskočili armensko oviro. Ko so izvedeli, da bi v primeru napredovanja sledil v Celju ogromen spektakel, saj bi v play-offu za ligo Europa gostovala beograjska Crvena zvezda, ki ima na sončni strani Alp nemalo simpatizerjev, je bila namera, da se rumeno-modri iz Erevana vrnejo z zmago, še toliko bolj izrazita.

V slačilnico je prišel jezen kot ris

Valerij Kolotilo je pričakoval, da bodo Celjani leta 2020 preskočili armensko oviro, nato pa v jezi izrekel "preroške" besede. Se bodo uresničile? Foto: Rok Plestenjak Želja pa se Celjanom vendarle ni uresničila. Ararat-Armenia se je izkazal za neugodnega tekmeca in po podaljšku, ki se je končal z 1:0, izločil slovenskega prvaka. Razočaranje v celjski slačilnici je bilo veliko, takratnega kapetana Mitjo Lotriča pa je takrat presenetil zlasti prizor, kateremu je bil priča kmalu po porazu.

"Najbolj so mi ostale v spominu besede razočaranega Valerija Kolotila, ki je po koncu tekme prišel v našo slačilnico. Takrat je že potoval z nami, saj je bil tik pred vstopom v klub. Takšnega do takrat še nisem videl. Bil je jezen kot ris in nas spraševal, kako smo lahko izgubili ta dvoboj. Bil je razočaran, saj smo izpadli iz Evrope. Še danes se spominjam njegovih besed, ko je jezno rekel, kako se bo že vrnil nazaj v Armenijo in premagal Ararat. Noro, kako je usoda poskrbela, da je kmalu res dočakal to možnost," se je nasmehnil Mitja Lotrič, ko se je spomnil na prigodo v Erevanu izpred šestih let.

Celjanom se takrat gostovanje v Erevanu ni posrečilo. Gostitelji so 24. septembra 2020, evropska sezona se je zaradi korone začela s konkretno zamudo, zmagali z 1:0. Edini zadetek so dosegli v podaljšku. V 111. minuti.

Vrata Celjanov je pred šestimi leti v Armeniji branil Matjaž Rozman. Foto: Vid Ponikvar

"Valerij je pričakoval, da bomo napredovali, a so bile okoliščine drugačne. Ararat-Armenia je bil finančno takrat močnejši od celjskega kluba. Ne vem, kako je zdaj, a takrat je bilo tako. Valerij je bil jezen, saj je pričakoval, da bomo zlahka napredovali v naslednji krog, kjer bi nas čakala Crvena zvezda. Če me spomin ne vara, so bili Beograjčani že toliko prepričani, da bomo premagali Ararat, da so si že rezervirali nastanitev v Sloveniji,'' po izpadu Kosićeve čete v Armeniji vendarle ni bilo nič od obračuna ''nekdanjih bratov'' med Celjem in evropskim prvakom iz leta 1991, za katerega je v preteklosti igralo ali pa ga treniralo kar nekaj Slovencev, trenutno pa je njegov član Timi Max Elšnik.

Postava Celja 24. septembra 2020 na gostovanju v Erevanu: Rožman, Marandici, Zaletel, Stojinović, Brecl, Vrbanec (od 91. Pungaršek), Štravs (od 99. Benedičič), Kerin (od 86. Novak), Lotrič, Božić (od 112. Kuzmanović), Dangubić.

Imel je želodčne težave in povišano temperaturo

V Erevanu je bil njegov cimer v hotelski sobi Žan Benedičič. Foto: Osebni arhiv Celjani so se po tesnem porazu v Erevanu poslovili od Evrope, Lotrič pa na gostovanje, ki se zanj ni izkazalo za stresnega le zaradi dogajanja na zelenicah, ni ohranil prijetnih spominov.

"To je bilo pač obdobje korone. Vse je bilo drugače. Nismo smeli niti zapuščati hotela. Tisto takrat sploh ni bilo podobno nogometu. Po tekmi v Erevani smo imeli mnogi želodčne težave. Morda je bila kriva hrana v hotelu, kdo ve. Verjetno že, saj nismo imeli svojega kuharja. Po tekmi sem imel tako povišano temperaturo. Ni mi bilo vseeno, saj sem se bal, da bi mi lahko na letališču zaradi tega odredili pregled in kdo ve, morda prišli do spoznanja, da imam korono. Potem bi me čakala daljša karantena. Zato mi je bilo kar stresno na letališču. To gostovanje mi resnično ni ostalo v najlepšem spominu. Na koncu na srečo na letališču ni bilo zapletov, tako da sem lahko odpotoval v Slovenijo," so se poklapani celjski nogometaši s čarterjem vrnili v domovino.

Po izpadu iz Evrope so nizali tako neprepričljive rezultate v prvenstvu, da je Dušan Kosić po koncu jesenskega dela izgubil službo. Takrat je imel Lotrič že novega delodajalca, saj se je kmalu po porazu v Armeniji odločil za selitev v Nemčijo, kjer je igral v drugi ligi za Würzburger Kickers.

Celje iz prejšnje sezone bi se uvrstil v ligo prvakov

Če povprašate Mitjo Lotriča, bi se Celje iz jesenskega dela 2025/26 v tej sezoni uvrstilo v ligo prvakov. Foto: Jure Banfi Danes bo zavzeto stiskal pesti za Celjane, kar niti malo ne preseneča. "Seveda ostajam velik navijač Celja. Celje mi je dalo največ v karieri. V njegovem dresu sem tudi največ dosegel. Z ljudmi iz kluba sem še vedno v dobrih odnosih, je pa tudi res, da tam ni več mojih takratnih soigralcev. Zadnji, ki je zapustil klub, je bil Žan Karničnik," se zdaj z nekdanjim kapetanom Celja, ki je poleti zapustil knežje mesto in se pridružil Mariboru, pri katerem je dozoreval v mlajših letih in imel z njim nedokončano zgodbo, druži v mestu ob Dravi.

"Če bi imelo Celje na voljo ekipo iz prejšnje sezone, torej tudi Karničnika, Josifova in Nieta, hkrati pa tudi trenerja Riero, na katerega ne smemo pozabiti, bi se, v to sem prepričan, zlasti po tem, ko sem videl žreb za play-off (Celjane v primeru napredovanja čaka boljši iz obračuna med švedskim in slovaškim prvakom, op. p.), uvrstilo v ligo prvakov. Tako pa se žal opazi konkretna razlika v igri. Hočeš nočeš je treba biti realen in to priznati," Celjani v njegovih očeh v tej sezoni igrajo slabše kot leto dni poprej.

Verbiču v dresu Celja ne bo enostavno

Benjamin Verbič bi lahko danes prvič zaigral v Evropi po vrnitvi v knežje mesto. Foto: Luka Kotnik Kar se tiče današnje tekme, je nekdanji kapetan Celja vseeno mnenja, da bi lahko slovenski prvaki iztržili dober rezultat in naredili pomemben korak k napredovanju. "Celjani bi lahko izločili Ararat, a me za zdaj v tej sezoni še niso prepričali. Zlasti nove okrepitve. Denimo tiste na desnem bočnem položaju. No, morda pa me danes demantirajo," si bo z zanimanjem ogledal srečanje in stiskal pesti za varovance Vitorja Campelosa, med katerimi je prvič v tej sezoni tudi najbolj odmevni poletni novinec Benjamin Verbič.

"Ne bo mu enostavno. Ko sem se pred leti vrnil v Muro, sem dobro videl, s kakšnim pritiskom imaš opravka, ker vsi od tebe pričakujejo dobre predstave. Seveda pa se moraš najprej vklopiti v ekipo. Verbič je bil pred tem vrsto let v tujini vajen drugačnega ritma. Dosti pričakujejo od njega, a sam ne bo mogel postoriti vsega. Srčno pa upam, da mu hitro steče. Dobro ga poznam. Ne bo mu lahko, a premore vseeno dragocene izkušnje. Zato ne dvomim v njega. Lepo je, da se takšen nogometaš vrne v domači klub. S tem okrepiš tudi marketing, ki so ga že tako pri Celju dvignili na višjo raven. Ljudi moraš privabiti na stadion, veliko bolje in lepše pa je, da pripelješ domače nogometaše kot pa tuje," je napovedal, kako si bo v tej sezoni v Celju zagotovo ogledal več tekem. Tako je bilo že v prejšnjih sezonah, ko je bil rado viden gost. Je namreč zlati kapetan, ki bo ostal v klubski zgodovini zapisal z velikimi črkami.

"Ko je kriza, je bolje, da se skriješ doma"

Celjani sicer že tretjič v klubski zgodovini branijo državni naslov. Odkar so prvič postali prvaki (2020), takrat je bil kapetan prav Lotrič, jim ni še nikoli uspelo ubraniti naslova. "Kar se tiče največjega favorita za naslov, bi dal največ možnosti Mariboru in Celju. Je pa tako, da lahko v naši ligi vsak vsakega preseneti. Ko sem tako že mislil, da bo Mura v soboto premagala Nafto, se je v Lendavi zgodilo nekaj povsem drugega (Nafta je zmagala kar s 5:2, op. p.). Potem pa Brinje z dvema igralcema manj proti Kopru vzame točko. Naša liga je res zanimiva, prav nobenega ne smeš odpisati," zdaj, ko že nekaj časa živi v Mariboru in se ukvarja z zavarovalništvom, opaža, kako se je v mesto 16-kratnih državnih prvakov vrnila pozitivna energija.

Mitja Lotrič je našel družinsko in poslovno srečo v Mariboru. Zaradi zdravstvenih težav je prenehal z igranjem nogometa že pri 28 letih. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

"Maribor je z vrnitvijo Zlatka Zahovića naredil dobro potezo. Opaziti je veliko pozitivne energije. Je pa Maribor vseeno tako mesto, da se bo takrat, ko bo prva kriza, godilo ravno obratno. Ta strast je po eni strani prednost, po drugi pa vlada pritisk. Ko je fino, je res fino, ko pa je kriza, je bolje, da se skriješ doma in sploh ne zapuščaš stanovanja," je 31-letni Prekmurec, ki je našel družinsko in poslovno srečo v štajerski prestolnici, opozoril na specifičen pojav, ki krasi nogometni Maribor.

To je tudi edino slovensko mesto, kjer je v obdobju državne samostojnosti odmevala himna nogometne lige prvakov. Celjane od senzacionalnega podviga, s katerim bi se pridružili vijolicam, ločita še dve oviri.