Zmogljiva, vzdržljiva in inteligentna: to je nova pametna ura Samsung Galaxy Watch Ultra2

Samsung je 22. julija predstavil Galaxy Watch Ultra2 , doslej najzmogljivejšo in najnaprednejšo pametno uro Galaxy Watch. Namenjena je tistim, ki radi premikajo svoje meje – tekačem na dolge razdalje, potapljačem in vsem, ki od svoje opreme pričakujejo, da vzdrži toliko kot oni sami.

Vzemimo tek po neznanem terenu. Namesto da bi ugibali, koliko vzpona vas še čaka, funkcija Tek sproti spremlja nadmorsko višino, napredek pri vzponu in vpliv terena, tako da lahko vi bolje razporedite moči in se izognete poškodbi, še preden do nje sploh pride. Podobno je s tekočino, ki jo telo izgublja med naporom, česar navadno ne opazimo, dokler ni prepozno. Funkcija Opozorilo o prehrani, nov dodatek k obstoječi funkciji Potenje, glede na izgubo znoja in telesno težo sproti svetuje, kdaj in koliko piti, kar tekaču pomaga doseči zastavljene cilje.

Foto: arhiv ponudnika Enako premišljeno je zasnovana za tiste, ki jih vleče pod gladino. Z oceno IP69K, certifikatom 10 ATM in EN13319 Galaxy Watch Ultra2 ni le odporna na vodo in prah, ampak je resnično pripravljena na potop. Ko potapljač vstopi v vodo, samodejno začne beležiti globino, čas in temperaturo. Pozneje letos bo na voljo tudi posebna aplikacija Ultra2 Diving, razvita skupaj z blagovno znamko Mares, ki bo omogočala tudi sledenje hitrosti spuščanja in dviganja ter varnim mejam potopa.

Foto: arhiv ponudnika Za vso to zmogljivost je bilo treba poskrbeti na tehnični ravni. Baterija s kapaciteto 800 miliamperskih ur je za 35 odstotkov večja od tiste v prejšnjem modelu Ultra, platforma Snapdragon Wear Elite pa poskrbi za natančno GPS-sledenje tudi tam, kjer signal ni najboljši. Zaslon doseže svetilnost do 5 tisoč nitov, kar je prva tovrstna vrednost na svetu pri pametni uri in pomeni, da je zaslon jasno viden tudi na najmočnejšem soncu.

Foto: arhiv ponudnika Pri tem preseneti, da ura kljub večji bateriji ni postala debelejša, temveč nasprotno. Njena debelina se je zmanjšala za 12 odstotkov v primerjavi s prejšnjo generacijo, medtem ko titanovo ohišje ostaja enako odporno na udarce kot prej. Skupaj z lahkimi in udobnimi paščki to pomeni, da jo je mogoče brez težav nositi ves dan, od jutranjega teka do večerne poslovne večerje.

Foto: arhiv ponudnika

Vsi podatki, ki jih prejme in obdeluje Galaxy Watch Ultra2, bi bili sami po sebi malo vredni, če jih ura ne bi znala tudi razumeti. Senzor BioActive neprekinjeno spremlja življenjske navade, umetna inteligenca pa jih prevede v priporočila, ki jim je lahko slediti. Funkcija Življenjski znaki med spanjem opazi osebno izhodiščno stanje in opozori, kadar nekaj odstopa, Ocena zdravja srca iz kompleksnih podatkov naredi eno samo, razumljivo oceno srčno-žilnega zdravja, funkcija Dnevna kardio obremenitev pomaga uravnotežiti napor in počitek, Indeks telesne pripravljenosti pa pokaže, kako daleč je uporabnik od svojih ciljev.

Foto: arhiv ponudnika Kot je bila pri snovanju ure v notranjosti v ospredju premišljenost, je bilo tako tudi pri oblikovanju zunanjosti. V ta namen je bila ustvarjena kolekcija paščkov Ultra: pašček Marine za ekstremne razmere, pašček Peakform za tiste, ki želijo združiti eleganco s športnostjo, in pašček Trail za dolge tekaške dni.

Galaxy Watch Ultra2 je na voljo v velikosti 47 milimetrov, v barvah titansko siva in titansko srebrna. Do 6. avgusta lahko prednaročite najnovejši model pametne ure Galaxy Watch in pridobite še prednaročniško ugodnost: 60 dni brezplačne naročnine Strava.

Poleg novih pametnih ur Galaxy Watch so na dogodku Unpacked luč sveta ugledali še novi prepogljivi telefoni: Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra in Galaxy Z Flip8. Tudi zanje zdaj velja privlačna prednaročniška ponudba.

Foto: arhiv ponudnika

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