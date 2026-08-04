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Avtorji:
D.K., STA

Torek,
4. 8. 2026,
16.19

Osveženo pred

9 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Dunaj Avstrija vročinski val poletje vročina

Torek, 4. 8. 2026, 16.19

9 minut

Na Dunaju zabeležili 41 stopinj Celzija

Avtorji:
D.K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Dunaj | Foto Reuters

Foto: Reuters

V Avstriji so sredi vročinskega vala danes izmerili nov temperaturni rekord. Na Dunaju so popoldne zabeležili 41 stopinj Celzija, kažejo podatki nacionalne meteorološke službe Geosphere Austria. S tem je bil presežen rekord iz leta 2013, ko so v Spodnji Avstriji izmerili 40,5 stopinje Celzija.

Po podatkih Geosphere Austria so rekordnih 41 stopinj Celzija popoldne izmerili v okrožju Stammersdorf na vzhodu Dunaja. S tem je bila za pol stopinje presežena prejšnja rekordna temperatura z 8. avgusta 2013, ko so v kraju Bad Deutsch-Altenburg na vzhodu Avstrije izmerili 40,5 stopinje Celzija.

V Avstriji za danes in sredo napovedujejo vrhunec vročinskega vala, ki je v teh dneh zajel velik del Evrope. Tudi v sredo vremenoslovci pričakujejo rekordne temperature, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

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Geosphere Austria je za oba dneva na Dunaju, severnem Gradiščanskem in na severovzhodu Spodnje Avstrije že izdala najvišje, rdeče vremensko opozorilo.

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