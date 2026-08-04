Na Dunaju zabeležili 41 stopinj Celzija

V Avstriji so sredi vročinskega vala danes izmerili nov temperaturni rekord. Na Dunaju so popoldne zabeležili 41 stopinj Celzija, kažejo podatki nacionalne meteorološke službe Geosphere Austria. S tem je bil presežen rekord iz leta 2013, ko so v Spodnji Avstriji izmerili 40,5 stopinje Celzija.

Po podatkih Geosphere Austria so rekordnih 41 stopinj Celzija popoldne izmerili v okrožju Stammersdorf na vzhodu Dunaja. S tem je bila za pol stopinje presežena prejšnja rekordna temperatura z 8. avgusta 2013, ko so v kraju Bad Deutsch-Altenburg na vzhodu Avstrije izmerili 40,5 stopinje Celzija.

V Avstriji za danes in sredo napovedujejo vrhunec vročinskega vala, ki je v teh dneh zajel velik del Evrope. Tudi v sredo vremenoslovci pričakujejo rekordne temperature, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Geosphere Austria je za oba dneva na Dunaju, severnem Gradiščanskem in na severovzhodu Spodnje Avstrije že izdala najvišje, rdeče vremensko opozorilo.