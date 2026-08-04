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Avtorji:
Na. R., STA

Torek,
4. 8. 2026,
10.58

Osveženo pred

55 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Natisni članek

Natisni članek
prepoved pitna voda zalivanje pranje ukrepi suša vodovodni sistem Maribor

Torek, 4. 8. 2026, 10.58

55 minut

Prepoved uporabe pitne vode v 16 slovenskih občinah

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,24
zalivanje vrta | "V trenutnih razmerah je ključnega pomena, da razpoložljive količine pitne vode namenimo predvsem za oskrbo prebivalstva in drugih nujnih uporabnikov," so sporočili iz podjetja skupine Javnega holdinga Maribor. | Foto Shutterstock

"V trenutnih razmerah je ključnega pomena, da razpoložljive količine pitne vode namenimo predvsem za oskrbo prebivalstva in drugih nujnih uporabnikov," so sporočili iz podjetja skupine Javnega holdinga Maribor.

Foto: Shutterstock

Da bi v trenutnih sušnih razmerah zagotovili zanesljivo oskrbo s pitno vodo, so danes na celotnem območju delovanja Mariborskega vodovoda prepovedali uporabo pitne vode iz javnega vodovodnega sistema za vse nenujne namene. Ukrep velja do preklica v vseh 16 občinah severovzhodne Slovenije, ki jih pokriva Mariborski vodovod.

"Dolgotrajno sušno obdobje in povečana poraba pitne vode zahtevata odgovorno ravnanje vseh uporabnikov," so danes sporočili iz Mariborskega vodovoda, ki izvaja obvezno gospodarsko javno službo oskrbe s pitno vodo na območju 16 občin.

Poleg Mestne občine Maribor so to še občine Benedikt, Sveta Ana, Lenart, Kungota, Šentilj, Pesnica, Duplek, Miklavž na Dravskem polju, Hoče - Slivnica, Ruše, Selnica ob Dravi, Gornja Radgona, Cerkvenjak, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Sveti Jurij v Slovenskih goricah.

Prepoved do preklica

Do preklica je tako v omenjenih občinah prepovedano zalivanje vrtov, zelenic in drugih zunanjih površin, pranje vozil, javnih in zasebnih površin, polnjenje bazenov in drugih vodnih objektov ter vsaka druga raba pitne vode, ki ni nujna za zagotavljanje osnovnih življenjskih potreb.

Prav tako je prepovedan odvzem vode iz hidrantnega omrežja brez predhodnega soglasja Mariborskega vodovoda. Hidranti so namenjeni zagotavljanju požarne varnosti in morajo biti ves čas na voljo gasilskim in drugim intervencijskim službam, poudarjajo.

"Vse uporabnike pozivamo, da pitno vodo uporabljajo odgovorno in preudarno ter sproti obvestijo Mariborski vodovod o morebitnih okvarah ali nenadzorovanem iztekanju vode iz javnega vodovodnega omrežja. Pitna voda je nenadomestljiva naravna dobrina. Z doslednim spoštovanjem sprejetih ukrepov bomo skupaj prispevali k nemoteni oskrbi vseh uporabnikov in zagotovili zadostne količine vode tudi v primeru povečanih potreb ali izrednih dogodkov," še sporočajo iz Javnega holdinga Maribor.

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