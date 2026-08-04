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Avtor:
K. M.

Torek,
4. 8. 2026,
20.53

Osveženo pred

2 minuti

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Natisni članek

Natisni članek
pomoč Slovenija zdravljenje

Torek, 4. 8. 2026, 20.53

2 minuti

Iz ZDA dobre novice o zdravljenju Jake Škofa

Avtor:
K. M.

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Jaka Škof | Jakov oče Robi Škof je povedal, da se Jaka počuti dobro, da se mu je vrnil apetit in mu ni več slabo. | Foto Televizija Rkanal/FB

Jakov oče Robi Škof je povedal, da se Jaka počuti dobro, da se mu je vrnil apetit in mu ni več slabo.

Foto: Televizija Rkanal/FB

Na omrežju Facebook so se z dobrimi novicami oglasili starši Jake Škofa. Jaka je namreč pred kratkim odpotoval v Ameriko, kjer je prejel težko pričakovano gensko zdravilo Elevidys. Sporočili so, da se počuti dobro.

Jakov oče Robi Škof je povedal, da se Jaka počuti dobro, da se mu je vrnil apetit in mu ni več slabo. Medtem Jaka že opaža, da ima več energije in da ga noge manj bolijo.

Kljub prvim zelo obetavnim rezultatom družino čaka še zahtevno obdobje. Po vrnitvi v Slovenijo bo Jaka začel intenzivno rehabilitacijo, ki bo vključevala številne fizioterapije in vsakodnevne vaje. Prav ti koraki bodo pomembni za čim boljše rezultate zdravljenja.

Družina Škof se zahvaljuje vsem, ki ste s svojo podporo in donacijami pomagali, da je Jaka dobil priložnost za zdravljenje.

Osemletni Jaka Škof iz Ribnice se bori z Duchennovo mišično distrofijo (DMD), redko genetsko boleznijo, ki postopoma izčrpava mišice in povzroča težave pri hoji, dihanju ter srcu.
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