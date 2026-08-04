Četverica Slovencev v lov na play-off kvalifikacij za ligo Europa

Ta teden bodo na evropskih nogometnih zelenicah odigrane tudi prve tekme 3. kroga kvalifikacij za ligo Europa. Nocoj bosta na sporedu dva obračuna, v sredo in četrtek pa bodo na delu tudi štirje slovenski legionarji.

V 18 klubih, ki so se pomerili v 2. krogu kvalifikacij za ligo Europa, ni bilo niti enega, v katerem bi si služil kruh slovenski legionar. Tokrat bomo lahko na delu spremljali štiri nogometaši s sončne strani Alp.

Erik Janža bo kot staroselec v vrstah poljskega prvoligaša Gornik Zabrze v sredo gostoval pri madžarskem Ferencvarošu, v četrtek bo na delu Jure Balkovec (Omonia Nikozija), čaka ga obračun z gibraltarskim Lincolnom, Dušan Stojinović in Nik Prelec (oba Jagiellonia) pa bosta v Białystoku pričakala škotski Rangers.

Nastop v ligaškem delu lige Europa ima zagotovljenih 13 klubov (13 od 36): Bayer Leverkusen in Hoffenheim (oba Nem), Juventus in Milan (oba Ita), Crystal Palace, Bournemouth in Sunderland (vsi Ang), Rennes in Marseille (oba Fra), Real Sociedad in Celta Vigo (oba Špa), AZ Alkmaar (Niz), Torreense (Por).

Liga Europa, kvalifikacije (3. krog – prve tekme):

Torek, 4. avgust:

Sreda, 5. avgust:

Četrtek, 6. avgust: