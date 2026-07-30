V Lizboni bo še vroče, Hajduk na krilih nekdanjih znancev 1. SNL

Danes se bo na nogometnih zelenicah v Evropi odločalo tudi o udeležencih 3. kroga kvalifikacij za evropsko ligo. Nastopa 18 klubov, med njimi pa ni niti enega, v katerem bi si služil kruh slovenski legionar. Evropski velikan Benfica se bo skušal odkupiti navijačem za poraz v Švici, splitski Hajduk, za katerega sta prejšnji teden zadela v polno nekdanja znanca 1. SNL Michele Šego (Bravo) in Dario Melnjak (Domžale), pa bo branil prednost dveh zadetkov na Cipru. Če bi hrvaški podprvak izločil udeleženca lige prvakov iz prejšnje sezone, bi že naslednji četrtek gostoval blizu Slovenije, saj bi se pomeril s Salzburgom. Današnje poražence čakajo popravni izpiti v konferenčni ligi.

Danes so na delu tudi štirje klubi, ki se lahko pohvalijo z osvajanjem evropskih lovorik. Najbolj sloviti izmed njih je Benfica. Portugalski velikan se bo skušal maščevati St. Gallnu za nedaven poraz v osrčju Alp (1:2). Belgijski Anderlecht bo po remiju na Švedskem (1:1) pričakal Hammarby, madžarski Ferencvaroš, ki je leta 1965 osvojil pokal velesejemskih mest, bo na Nizozemskem branil tesno prednost pred Twentejem (2:1), Dinamo Kijev pa bo gostoval pri grški ekipi PAOK Solun (2:3), ki je bila boljša že prejšnji teden.

Nekdanji mladi slovenski reprezentant Nik Prelec nastopa na Poljskem. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

V tretjem krogu kvalifikacij se bodo pridružili Jagiellonia Bialystok, Glasgow Rangers in Red Bull Salzburg. Tako obstaja možnost, da bi vendarle v glavnem delu evropske lige zaigrala tudi Slovenca. Za Jagiellonio namreč nastopata branilec Dušan Stojinović in napadalec Nik Prelec. Odprta je tudi možnost, da bi se lahko v evropsko ligo, če mu spodrsne v kvalifikacijah za ligo prvakov, uvrstil slovenski prvak Celje.

V play-offu kvalifikacij za evropsko ligo se bodo pridružili še Viktoria Plzen, St. Truiden, Trabzonspor, OFI Kreta in Lillestrom.

Nastop v ligaškem delu lige Europa ima zagotovljenih 13 klubov (13 od 36): Bayer Leverkusen in Hoffenheim (oba Nem), Juventus in Milan (oba Ita), Crystal Palace, Bournemouth in Sunderland (vsi Ang), Rennes in Marseille (oba Fra), Real Sociedad in Celta Vigo (oba Špa), AZ Alkmaar (Niz), Torreense (Por)

Liga Europa, kvalifikacije (2. krog – povratne tekme):

Četrtek, 30. julij: