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Avtorji:
K. M., STA

Torek,
4. 8. 2026,
15.00

Osveženo pred

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Natisni članek
ribe pogin rib policija Maribor Rače-Fram

Torek, 4. 8. 2026, 15.00

1 ura, 25 minut

Policisti obravnavajo onesnaženje vode in pogin rib na območju Rač

Avtorji:
K. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Pogin rib | Prve ocene kažejo na večjo materialno škodo. Fotografija je simbolična. | Foto Shutterstock

Prve ocene kažejo na večjo materialno škodo. Fotografija je simbolična.

Foto: Shutterstock

Mariborske policiste so v ponedeljek zvečer obvestili o onesnaženju vode in poginu rib na območju Rač. Policisti še ugotavljajo razlog za izliv snovi, preiskava poteka tudi v smeri morebitnega suma storitve kaznivega dejanja obremenjevanja in uničevanja okolja. Prve ocene kažejo na večjo materialno škodo.

Kot so sporočili s Policijske uprave Maribor, trenutno na kraju dogodka opravljajo ogled in pregled območja, da bi ugotovili, zakaj in kje se je zgodil izliv snovi.

Več informacij bodo lahko posredovali po končanem ogledu, zbranih dodatnih obvestilih in izvedenih ustreznih analizah, so pojasnili. "Prve ocene kažejo na večjo materialno škodo," so dodali.

Po navedbah policistov so bili na kraju dogodka tudi gasilci in druge službe, ki so poskušali omejiti širjenje snovi in nastalo škodo.

Gasilci namestili ovire in pivnike 

Po podatkih portala uprave za zaščito in reševanje se je manjše onesnaženje z gnojnico zgodilo na enem izmed pritokov akumulacijskega jezera Požeg v občini Rače - Fram. Gasilci iz Javnega zavoda Gasilske brigade Maribor so na kraju dogodka namestili ovire in pivnike.

Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Podova je na družbenih omrežjih sporočilo, da je razlitje gnojnice povzročilo onesnaženje več ribnikov in gojitvenih ribnikov. Na terenu posredujejo vsa štiri prostovoljna gasilska društva občine Rače - Fram ter Gasilska brigada Maribor. Izvajajo prečrpavanje vode ter z dovajanjem kisika poskušajo izboljšati razmere v ribnikih in zmanjšati posledice onesnaženja. Civilna zaščita je aktivirala muljno črpalko za prečrpavanje večjih količin vode.

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