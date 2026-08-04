Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
K. M.

Torek,
4. 8. 2026,
13.57

Osveženo pred

7 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
Podpeško jezero kopanje onesnaženje kopališče suša

Torek, 4. 8. 2026, 13.57

7 minut

Obiskovalci se množično kopajo v povsem rjavem Podpeškem jezeru: domačini poročajo o prebavnih težavah

Avtor:
K. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Podpeško jezero | Podpeško jezero nima statusa uradne kopalne vode. | Foto Bojan Puhek

Podpeško jezero nima statusa uradne kopalne vode.

Foto: Bojan Puhek

Kljub onesnaženju se ljudje množično kopajo v Podpeškem jezeru, piše časnik Dnevnik. Zadnje meritve, sicer izvedene že lani, so pokazale, da je jezero fekalno onesnaženo, domačini pa so povedali, da so otroci po kopanju imeli prebavne težave.

Novinarji Dnevnika so obiskali priljubljeno Podpeško jezero in zapisali, da "pogled na vodo ni prav nič vabljiv. Voda je namreč izrazito rjava in tako slabo prosojna, da pod gladino ni bilo mogoče videti ničesar."

A kljub temu se je, kot navajajo, v njej kopalo več sto ljudi, med njimi številni otroci. Podatkov o tem, kaj je v vodi, obiskovalci niso imeli. Podpeško jezero namreč nima statusa uradne kopalne vode, zato redno spremljanje njegove mikrobiološke kakovosti med kopalno sezono ni predpisano. Na registriranih kopalnih območjih vzorce odvzemajo na 14 dni, za Podpeško jezero pa letos ni bila objavljena nobena analiza, še piše Dnevnik. 

Nekateri domačini so novinarjem povedali, da naj bi imelo več otrok po kopanju in zaužitju jezerske vode prebavne težave. 

Podjetje JKP Brezovica analiz ne izvaja več 

Iz JKP Brezovica so pojasnili, da je spremljanje mikrobiološkega stanja vode v preteklih letih naročala občina Brezovica, a JKP Brezovica od 1. januarja letos čistilne naprave in pripadajočega laboratorija ne upravlja več, saj sta bila skupaj z izvajanjem javne službe prenesena na novega izvajalca. Podjetje zato analiz vode ne izvaja več in jih po lastnih navedbah niti ne more izvajati.

Podatkov o tem, ali je bilo vzorčenje letos že opravljeno oziroma ali ga občina načrtuje, v podjetju nimajo. Dodali so še, da je kopanje v jezeru na lastno odgovornost. 

Zadnji javno objavljeni rezultati vzorčenja Podpeškega jezera so tako iz avgusta 2025, ko so vzorce odvzeli pri agenciji za okolje in JKP Brezovica. Oba vzorca sta bila neskladna, piše Dnevnik. V enem je bila rahlo presežena vrednost bakterije Escherichia coli, v drugem pa vrednost intestinalnih enterokokov. 

zalivanje vrta
Novice Prepoved uporabe pitne vode v 16 slovenskih občinah
vročina, termometer, vroče temperature
Novice Slovenijo zajema najhujši del vročinskega vala. Znano je, kdaj bo ohladitev.
Nuklearna elektrarna Krško
Novice Nek bo morala zmanjšati moč reaktorja ali celo zaustaviti elektrarno
Ribolov, ribič
Novice Tako obsežne prepovedi pri nas ni bilo že vrsto let

Podpeško jezero kopanje onesnaženje kopališče suša
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon avgusta

Modri Fon avgusta

Ob nakupu telefona Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB vas čaka privlačno darilo, skupni prihranek do 732 EUR in 2 leti naročnine po enotni ceni.
V žreb za televizor Hisense

V žreb za televizor Hisense

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za televizor Hisense.