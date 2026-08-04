Kljub onesnaženju se ljudje množično kopajo v Podpeškem jezeru, piše časnik Dnevnik. Zadnje meritve, sicer izvedene že lani, so pokazale, da je jezero fekalno onesnaženo, domačini pa so povedali, da so otroci po kopanju imeli prebavne težave.

Novinarji Dnevnika so obiskali priljubljeno Podpeško jezero in zapisali, da "pogled na vodo ni prav nič vabljiv. Voda je namreč izrazito rjava in tako slabo prosojna, da pod gladino ni bilo mogoče videti ničesar."

A kljub temu se je, kot navajajo, v njej kopalo več sto ljudi, med njimi številni otroci. Podatkov o tem, kaj je v vodi, obiskovalci niso imeli. Podpeško jezero namreč nima statusa uradne kopalne vode, zato redno spremljanje njegove mikrobiološke kakovosti med kopalno sezono ni predpisano. Na registriranih kopalnih območjih vzorce odvzemajo na 14 dni, za Podpeško jezero pa letos ni bila objavljena nobena analiza, še piše Dnevnik.

Nekateri domačini so novinarjem povedali, da naj bi imelo več otrok po kopanju in zaužitju jezerske vode prebavne težave.

Podjetje JKP Brezovica analiz ne izvaja več

Iz JKP Brezovica so pojasnili, da je spremljanje mikrobiološkega stanja vode v preteklih letih naročala občina Brezovica, a JKP Brezovica od 1. januarja letos čistilne naprave in pripadajočega laboratorija ne upravlja več, saj sta bila skupaj z izvajanjem javne službe prenesena na novega izvajalca. Podjetje zato analiz vode ne izvaja več in jih po lastnih navedbah niti ne more izvajati.

Podatkov o tem, ali je bilo vzorčenje letos že opravljeno oziroma ali ga občina načrtuje, v podjetju nimajo. Dodali so še, da je kopanje v jezeru na lastno odgovornost.

Zadnji javno objavljeni rezultati vzorčenja Podpeškega jezera so tako iz avgusta 2025, ko so vzorce odvzeli pri agenciji za okolje in JKP Brezovica. Oba vzorca sta bila neskladna, piše Dnevnik. V enem je bila rahlo presežena vrednost bakterije Escherichia coli, v drugem pa vrednost intestinalnih enterokokov.