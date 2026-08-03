Danes bo jasno. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na Primorskem po večini veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 39 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh agencije za okolje. Zaradi izredno visokih temperatur so na agenciji izdali rdeče opozorilo, ki bo z izjemo severozahoda Slovenije od torka do četrtka veljalo za celotno državo.

V torek bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem okoli 22, najvišje dnevne od 32 do 38 stopinj Celzija.

Zaradi ekstremno visokih temperatur je Arso od torka do četrtka izdal rdeče opozorilo za celotno Slovenijo, z izjemo severozahodnega dela, kjer bo veljalo oranžno opozorilo zaradi visokih temperatur. Foto: ARSO Meteo

Opozorilo: velika toplotna obremenitev

Čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo danes še največja na Primorskem in v osrednjih krajih, od jutri dalje pa v večjem delu Slovenije. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

V delu Primorske je razglašena zelo velika (rdeče opozorilo), drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja (oranžno opozorilo). Foto: ARSO Meteo

Kaj si lahko obetamo v nadaljevanju tedna?

V sredo in četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. Petek bo prinesel nekaj krajevnih ploh in neviht ter manjšo osvežitev. Vročinski val se bo ob koncu tedna nekoliko ublažil, ne pa povsem prekinil, so zapisali na Arsu.

Poglejte, kako se bodo v naslednjih dneh gibale temperature:

V nedeljo novi temperaturni rekordi

V nedeljo je bil povsod po Sloveniji zelo vroč dan, temperatura je bila v večjem delu države za kakšno stopinjo nižja kot v soboto. A to ni veljalo za Primorsko, kjer je že ponoči zapihala šibka burja in povzročila, da je bilo že v nedeljo zjutraj tam zelo vroče.

V Kopru in na Jezerskem v nedeljo izmerili temperaturna rekorda

V Kopru in na Jezerskem so v nedeljo izmerili nova temperaturna rekorda. Na koprskem Markovcu je živo srebro zraslo do 40,1 stopinje Celzija, na Jezerskem do 34,3. Vročinski val se zdaj seli proti vzhodu države, kjer na Arsu v prihodnjih dneh pričakujejo rekordne temperature. S torkom bo rdeče opozorilo zaradi vročine veljalo za večji del države.

Medtem ko je bila temperatura v nedeljo v večjem delu države za kakšno stopinjo nižja kot dan prej, je bilo na Primorskem zaradi nočne burje že v jutranjih urah zelo vroče. Burja je pihala tudi dopoldan, 40,1 stopinje Celzija so na Markovcu izmerili med 12. in 13. uro, je za STA povedal dežurni meteorolog na Agenciji RS za okolje (Arso) Anže Medved. Zgodaj popoldan pa je zapihal maestral in se je temperatura spustila na 36,5 stopinje Celzija.

Dosedanji absolutni temperaturni rekord za merilno mesto Markovec je bil sicer postavljen 5. avgusta 2017 pri 38,8 stopinje Celzija, je na družbenem omrežju Facebook sporočil Arso.

Temperaturni rekord je padel tudi na Jezerskem, kjer so na Arsu v nedeljo popoldne izmerili 34,3 stopinje Celzija. Absolutni temperaturni rekord za ta kraj je bil pred tem izmerjen 3. avgusta 2013 pri 33,4 stopinje Celzija.

Vročinski val se seli proti vzhodu države

Dežurni meteorolog na Arsu Medved je pojasnil, da se vročinski val zdaj seli proti vzhodu države, kjer bi lahko v prihodnjih dneh izmerili nove krajevne rekorde.

Biovreme: danes in v torek bo vpliv vremena na počutje večinoma ugoden. Čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev. V tem času se je priporočljivo izogibati napornemu delu na prostem, uživati lahko hrano in se zadrževati v senci, gozdovih ali na višjih območjih.