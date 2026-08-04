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Avtorji:
Na. R., STA

Torek,
4. 8. 2026,
6.19

Osveženo pred

47 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Slovenija vročinski val temperature suša zdravje

Torek, 4. 8. 2026, 6.19

47 minut

Zaradi vročinskega vala za večino države velja rdeče opozorilo

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
vročina, termometer, vroče temperature | Za prihodnje dni pa na Arsu napovedujejo od 34 do 39 stopinj Celzija. | Foto Shutterstock

Za prihodnje dni pa na Arsu napovedujejo od 34 do 39 stopinj Celzija.

Foto: Shutterstock

Vročinski val se zdaj seli proti vzhodu države, kjer Agencija RS za okolje (Arso) v prihodnjih dneh pričakuje krajevno rekordne temperature. Od danes rdeče opozorilo zaradi vročine velja za večji del države, z izjemo severozahoda, tam v veljavi ostaja oranžno opozorilo. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 32 do 38 stopinj Celzija.

Osvežitev je pričakovati v petek, ta bo prinesel nekaj krajevnih ploh in neviht. Vročinski val se bo tako ob koncu tedna nekoliko upehal, ne pa povsem zamrl, so napovedali na Arsu. Danes bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem okoli 22, najvišje dnevne od 32 do 38 stopinj Celzija. 

Nova rekorda

Nova temperaturna rekorda so sicer v nedeljo izmerili Kopru in na Jezerskem. Na koprskem Markovcu se je živo srebro povzpelo do 40,1 stopinje Celzija, na Jezerskem do 34,3. Rekordno visoke so bile tudi najnižje dnevne temperature. Najbolj je izstopal Vedrijan, kjer se v nedeljo temperatura ni spustila pod 28,7 stopinj Celzija, kar je nov absolutni rekord.

Razglasili požarno ogoženost

V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Gasilci bodo danes nadaljevali gašenje požarišča na Planji na Bovškem, pomagal jim bo vojaški helikopter.

Obseg požara se od nedelje ni spremenil.

Prepovedan odprt ogenj v naravi 

Na Zavodu za gozdove Slovenije pozivajo k odgovornemu ravnanju v naravi in neuporabi odprtega ognja, saj lahko že ena sama iskra povzroči škodo, ki jo narava odpravlja desetletja. Kako hitro lahko zgori gozd, je pokazal tudi požar na Planji.

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