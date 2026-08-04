Alarm v Washingtonu: ZDA naj bi porabile skoraj vse ključne rakete dolgega dosega

Pet mesecev vojne z Iranom je močno izčrpalo ameriške zaloge najnaprednejšega raketnega orožja. Ameriška kopenska vojska naj bi porabila praktično vse razpoložljive rakete ATACMS in PrSM, močno pa so se zmanjšale tudi zaloge prestreznikov Patriot in THAAD. V Washingtonu se zato krepijo pomisleki, ali bi bile ZDA pripravljene na morebitno novo krizo, predvsem na konflikt s Kitajsko ali Rusijo.

Ameriška vojska je med vojno z Iranom porabila večino zalog natančno vodenih raket dolgega dosega, poroča Reuters, ki se sklicuje na tri vire, seznanjene z internimi podatki ameriške administracije. Dva vira sta stanje opisala z besedami, da so ZDA porabile "praktično vse" rakete ATACMS (Army Tactical Missile System) in novejše rakete PrSM (Precision Strike Missile). Koliko raket je še ostalo, viri niso razkrili.

Gre za rakete zemlja–zemlja, s katerimi lahko ameriška vojska z velike razdalje natančno napada poveljniška mesta, protizračne sisteme, skladišča orožja in druge pomembne cilje. Zaradi velikega dosega lahko napade izvaja, ne da bi morala pilote ali drugo osebje neposredno izpostaviti nasprotnikovi protizračni obrambi.

ATACMS, ki se izstreljujejo tudi iz sistemov HIMARS, imajo doseg do približno 300 kilometrov. Postopoma jih nadomeščajo novejše rakete PrSM, ki imajo večji doseg, ameriški vojski pa omogočajo, da v posameznem izstrelitvenem zabojniku namesto ene prevaža dve raketi. Posamezne rakete stanejo več kot milijon dolarjev.

Rakete premeščali iz drugih delov sveta

Ameriško centralno poveljstvo Centcom, ki vodi operacije na Bližnjem vzhodu, naj bi skoraj v celoti porabilo zaloge kopenskih raket, ki jih je imelo na razpolago pred začetkom vojne. Nadaljevanje napadov je bilo mogoče tudi zato, ker je Pentagon rakete v regijo premeščal iz ameriških zalog v drugih delih sveta.

Takšno prerazporejanje sicer omogoča nadaljevanje operacij proti Iranu, vendar hkrati zmanjšuje količino orožja, ki bi ga imele ZDA na voljo ob izbruhu nove krize v Evropi ali indo-pacifiški regiji.

Ameriška vojska naj bi od začetka vojne porabila tudi nekoliko manj kot polovico vseh svojih manevrirnih raket Tomahawk. Te izstreljujejo z rušilcev, križark in podmornic, uporabljajo pa jih za napade na dobro varovane cilje brez izpostavljanja bojnih letal in njihovih posadk. Reuters podatka o porabi tomahawkov ni mogel neodvisno potrditi.

Kritično manj tudi obrambnih raket

Težava ni omejena na orožje za napade. Močno so se zmanjšale tudi zaloge prestreznikov Patriot in THAAD, ki so namenjeni sestreljevanju balističnih raket in zaščiti ameriških oporišč, vojakov ter ključne infrastrukture.

Center za strateške in mednarodne študije (CSIS) ocenjuje, da so ZDA od začetka vojne porabile najmanj 65 odstotkov prestreznikov Patriot. Pred spopadom naj bi jih imele približno 2.330, konec julija pa le še med 759 in 827. Zaloge prestreznikov THAAD naj bi se s približno 452 zmanjšale na od 234 do 278 raket oziroma za najmanj 38 odstotkov.

Zaradi omejenih zalog bi lahko ameriška vojska spremenila način obrambe pred iranskimi napadi. Namesto treh prestreznikov bi lahko proti prihajajoči raketi izstrelila le dva, v nekaterih primerih pa rakete, za katero bi ocenila, da ne bo zadela pomembnega cilja, sploh ne bi poskušala sestreliti. S tem bi varčevala s prestrezniki, vendar bi hkrati povečala tveganje za vojake in infrastrukturo.

Skrb zaradi Kitajske in Rusije

Ameriški uradniki po navedbah Reutersa opozarjajo, da bi lahko izčrpane zaloge zmanjšale sposobnost ZDA za odvračanje drugih velikih tekmecev. Rakete dolgega dosega bi bile namreč ključne tudi v morebitnem spopadu s Kitajsko, ki ima razvejano protizračno obrambo ter številne raketne sisteme.

Podatki o zalogah naj bi v zadnjih dneh sprožili napete pogovore znotraj administracije predsednika Donalda Trumpa. Razprave naj bi se osredotočale na vprašanje, kako dolgo lahko ZDA nadaljujejo napade na Iran, ne da bi zaloge zmanjšale pod raven, potrebno za odziv na krizo drugje po svetu.

Dodatno težavo predstavlja počasno obnavljanje zalog. Rakete ATACMS postopoma umikajo iz proizvodnje in jih nadomeščajo s PrSM, vendar je ameriška vojska večje količine novih raket naročila šele za leto 2027. Proizvajalec RTX se medtem s Pentagonom dogovarja o večletni pogodbi za povečanje proizvodnje tomahawkov.

Trump: Streliva imamo več kot dovolj

Bela hiša je navedbe o pomanjkanju zavrnila. Trump je v izjavi zatrdil, da imajo ZDA več streliva kot katerakoli druga država in "veliko več, kot ga potrebujejo". Dodal je, da ameriška obrambna podjetja proizvajajo rekordne količine streliva ter širijo svoje proizvodne zmogljivosti.

Tudi Pentagon vztraja, da ameriške vojaške zmogljivosti niso ogrožene. Njegov tiskovni predstavnik Sean Parnell je dejal, da ima ameriška vojska vse, kar potrebuje za izvedbo operacij v času in na kraju, ki ju izbere predsednik, ter da ohranja obsežen arzenal za zaščito ameriškega prebivalstva in interesov.

Natančne količine ameriškega raketnega orožja ostajajo tajne. Reuters zato ni mogel neodvisno preveriti vseh navedb svojih virov. Razkriti podatki pa kažejo, da lahko že večmesečna intenzivna vojna močno načne tudi zaloge najmočnejše in finančno najbolje podprte vojske na svetu.