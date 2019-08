[video: 59392 / ]

… leta 2012 je Primož Kozmus v finalu olimpijskih iger v Londonu v metu kladiva osvojil srebrno medaljo z rekordom sezone 79,36 metra. S tem je po zlatu v Pekingu osvojil svojo drugo olimpijsko kolajno.

Brežičan je v finalu zapravil kar tri mete. Dvakrat je kladivo vrgel v mrežo, enkrat pa je naredil prestop. Kljub temu je to na koncu zadostovalo za srebrno medaljo. Primož Kozmus je lani oktobra tudi uradno končal svojo športno pot. Želel si je tekmovati tudi v Riu, a mu poškodbe tega niso dopuščale.

"Načrtoval sem, da bi vztrajal še eno leto, saj so igre v Riu de Janeiru pred vrati. Bile so realne možnosti za osvojitev olimpijske medalje, vendar mi fizično stanje to ni več dopuščalo. Poskusil sem na vse mogoče načine, a ni šlo, zato sem se odločil, da končam to uspešno zgodbo. Hvala, kar ste stali ob meni," je ob koncu kariere dejal Kozmus.

Na isti dan leta 1936 je ameriški atlet Jesse Owens v teku na 200 metrov osvojil še svojo tretjo zlato medaljo. To je Adolfa Hitlerja tako razjezilo, da je besen zapustil olimpijski štadion.

Zgodilo se je …

Leta 1948 je Južna Koreja v Londonu izgubila proti Švedski z 0:12, kar je najvišji poraz v njeni zgodovini.

Leta 1970 so nogometaši kluba Manchestra United kot prvi v dotedanjih angleških tekmovanjih na tekmi zmagali po pravilu kazenskih udarcev; v polfinalu Watneyjega pokala so s streljanjem enajstmetrovk premagali Hull City z izidom 4:3, potem ko je bil po rednem delu tekme rezultat neodločen 1:1.

Leta 1984 je Američanka Joan Benoit zmagala na prvem olimpijskem maratonu za ženske.

Leta 1985 so igralci bejzbola napovedali dvodnevno stavko.

Leta 1991 je ukrajinski atlet Sergej Bubka na mitingu na Švedskem postavil nov svetovni rekord (6,10 metra).

Leta 2012 je General Motors podpisal vrtoglavo marketinško pogodbo (500 milijonov evrov) z Manchestrom Unitedom.

Rodili so se …

1948 – nekdanji angleški nogometaš Ray Clemence

1950 – nekdanja nemška smučarka Rosi Mittermaier

1969 – nekdanji ameriški teniški igralec Halle Cioffi

1969 – nekdanji avstralski veslač Robert Scott

1980 – nekdanji angleški nogometni igralec Wayne Bridge

1985 – nogometni igralec Slonokoščene obale Salomon Kalou