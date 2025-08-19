Poljaki množično zapuščajo Nemčijo

Prvič v 30 letih več Poljakov zapusti Nemčijo, kot se jih tja preseli. Glavni razlogi so dobra gospodarska rast na Poljskem, manj birokracije in nižji davki, piše nemški portal DW.

Od začetka osemdesetih let prejšnjega stoletja se je v Nemčiji znatno povečalo priseljevanje iz Poljske. Le za kratek čas, sredi devetdesetih let, se je prihod Poljakov v Nemčijo upočasnil, vendar je Nemčija praviloma vsako leto sprejela nekaj deset tisoč več Poljakov, kot jih je iz Nemčije odšlo. Vendar se zdi, da se je ta trend zdaj končal: lani je zvezni statistični urad zabeležil neto zmanjšanje števila v Nemčiji živečih Poljakov za 11.239 ljudi.

Težave z vodo, pokvarjen domofon, poškodbe stropa

V Nemčiji je preprosto opravilo, kot je zamenjava domofona, pravi izziv. Foto: Gulliverimage V kopalnici svojega nemškega stanovanja Zbyszek Perzyna pokaže primer, ki po njegovem mnenju ponazarja, kaj v Nemčiji ne deluje: "Že enajst ali dvanajst let nimamo hladne vode pod prho," pravi. Posledično z ženo Kamilo Gierko tvegata, da se bosta opekla vsakič, ko se prhata.

Vendar pa prha sama po sebi ni razlog za njuno odločitev, da se vrneta na Poljsko. "Veliko malenkosti – vse skupaj: ena velika težava," pojasnjuje Perzyna. Tu so tudi poškodbe stropa zaradi vode v kuhinji, pokvarjen domofon in različne druge težave, za katere se upravnik stavbe ne zmeni. Pravita, da bi bila še vedno brez hladne vode, če se ne bi sama potrudila.

"Ampak jaz sem iz Poljske," se pošali Perzyna in pomisli, da so Poljaki mojstri improvizacije. "Naredil sem si obvod, posebno cev za hladno vodo," doda. Gierko dela kot prevajalka, Perzyna pa organizira mednarodne razstave – od Banksyja in Leonarda da Vincija do razstav o pajkih.

Na Poljskem sta posojilo dobila v sedmih minutah

Čeprav imata v Nemčiji dobre službe in plačujeta davke, se par želi preseliti na širše območje Varšave. Na internetu iščeta majhno hišo: "Plačala bi osem tisoč zlotov na kvadratni meter ali približno 1.800 evrov." Cene so v povprečju nižje kot v predmestjih okoli Berlina, pojasnjuje Gierko.

Tudi pridobitev posojila na Poljskem ni težava. V Nemčiji Gierko ni mogla dobiti niti avtomobilskega lizinga, čeprav je bila samozaposlena, finančno uspešna ter je plačevala visoke davke in fiksne stroške, kot je zdravstveno zavarovanje. "Pa vendar so mi rekli, da nisem kreditno sposobna," pravi.

Z rahlim pridihom ironije doda: "Čeprav zaslužek očitno ni tako slab glede na to, da so davki precej visoki." Vseeno jima je uspelo dobiti posojilo na Poljskem: "Po telefonu, po največ sedmih ali osmih minutah pogovora," za DW pojasnjuje Perzyna.

Pet let v Berlinu je bilo dovolj

Tudi Jacek Dehnel se je vrnil v Varšavo – v Berlinu ni zdržal niti pet let. Poljsko je zapustil leta 2020 zaradi homofobije v družbi in zmage kandidata desničarske stranke PiS na predsedniških volitvah.

Dehnel je pisatelj, gej in poročen s svojim partnerjem. Sprva sta oba uživala v Berlinu in Nemčiji, še posebej sta cenila liberalno odprtost mesta. Toda Nemčija ga je streznila.

"Imam vtis, da je Nemčija propadla država glede na kakovost vsakdanjega življenja," pravi. Pojasnjuje, da mediji ta izraz običajno uporabljajo za države, kot so Somalija, Jemen ali Demokratična republika Kongo – kraje, kjer država izgublja nadzor nad svojim ozemljem.

"Želim, da se to razume z rahlim pridihom ironije – v Nemčiji ima država pogosto preveč nadzora, ne premalo. Za vse je treba zaprositi, oblasti so nesodelujoče, birokratske in le redko digitalno dostopne."

Izčrpavajoča birokracija

"Povem lahko impresivno dolge zgodbe s hodnikov nemških vladnih pisarn," pravi Dehnel. "Običajno se konča tako, da se nič ne reši – ali pa se ista zahteva ponovno predloži vsako četrtletje. In vsak, ki želi nekaj v angleščini, je preprosto zavrnjen."

Meni, da se je nemška družba navadila na takšno nadlegovanje, ki ga izvaja država. "Težave z različnimi vladnimi uradi so norma, davčni sistem pa je zapleten. In vsi ga jemljejo kot nekaj samoumevnega, kot naravni del življenja."

Poljska beleži bistveno višjo gospodarsko rast kot Nemčija in to državo hitro dohiteva. Foto: Gulliverimage Izčrpana od birokracije sta se Dehnel in njegov mož odločila, da ne bosta več čakala na politični razvoj dogodkov na Poljskem in se vrnila. "Poljska daje vtis nenehne rasti, izboljševanja, modernizacije, olajševanja in optimizacije vsakdanjega življenja," pravi Dehnel. "V Nemčiji to povezujem z nenehnim zapletanjem in počasnim upadanjem."

Visoka gospodarska rast privablja Poljake

Poljska od leta 2015 redno beleži letno stopnjo rasti okoli pet odstotkov, medtem ko je bila rekordna stopnja rasti za Nemčijo v tem desetletju plus 2,7 odstotka – pred osmimi leti.

Lani je bil prekinjen dolgoletni trend poljskega priseljevanja v Nemčijo. Nils Witte iz Zveznega inštituta za raziskave prebivalstva za DW pojasnjuje: "To ni statistična izjema, temveč logična posledica dogajanja v sosednji državi. Poljsko gospodarstvo zdaj dohiteva Nemčijo. To je proces, ki si ga želi EU – postopno izenačevanje trga."

Witte ugotavlja, da število Poljakov, ki zapuščajo Nemčijo, ostaja nespremenjeno, a se je spremenilo to, da v Nemčijo prihaja manj Poljakov.

Delodajalci zaskrbljeni zaradi delovne sile

Poljaki so že dolgo pomembni za nemško gradbeništvo, zdravstvo in številne druge sektorje. Zdaj delodajalci vse težje zaposlijo poljske delavce, opozarja André Fritsche, generalni direktor Industrijske in trgovinske zbornice Cottbus. "Poljska je zdaj 20. največje gospodarstvo na svetu in privlačna lokacija za vrnitev mnogih," pravi Fritsche. "To si želimo tudi v Brandenburgu, da bi se ljudje vračali."