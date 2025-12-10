Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Sreda,
10. 12. 2025,
17.37

Sreda, 10. 12. 2025, 17.37

1 ura, 19 minut

Tatjana Haenni

Prva ženska na čelu nemškega nogometnega kluba

STA

Tatjana Haenni je nova izvršna direktorica nogometnega kluba Leipzig.
Foto: Guliverimage

Tatjana Haenni je nova izvršna direktorica nogometnega kluba Leipzig.

Foto: Guliverimage

Nemški nogometni prvoligaš iz Leipziga je 59-letno Švicarko Tatjano Haenni imenoval za novo izvršno direktorico kluba, je zapisala nemška tiskovna agencija dpa.

Prvič v zgodovini nemškega nogometa je eden od klubov tako odgovoren položaj namenil ženski. Švicarka bo položaj zasedla 1. januarja prihodnje leto, hkrati pa bo vodila tudi upravni odbor kluba, ki je bil ustanovljen 2009, sedem let kasneje pa se je že uvrstil v elitno bundesligo.

Za Leipzig od leta 2017 igra tudi nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl, med letoma 2023 in 2025 pa je barve tega kluba zastopal tudi zdajšnji reprezentančni napadalec Benjamin Šeško, preden je letos poleti prestopil v angleški Manchester United.

"Komaj čakam, da se januarja pridružim Leipzigu in skupaj z vsemi v klubu nadaljujemo delo po zastavljeni poti ter izpolnimo naša velika pričakovanja," je med drugim dejala Haenni, ki je odigrala 23 tekem za švicarsko reprezentanco.

Po koncu igralske kariere je opravljala več funkcij pri mednarodni zvezi (Fifa), evropski zvezi (Uefa) ter švicarski zvezi (SFV).

