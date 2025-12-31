Domen Prevc najboljši, vseh pet Slovencev na tekmo, Avstrijec rekordno

Smučarski skakalci so se iz Oberstdorfa preselili v Garmisch-Partenkirchen, kjer so danes opravili s kvalifikacijami, na jutrišnjo tekmo pa se je uvrstilo vseh pet slovenskih orlov. Najboljši je bil Domen Prevc, pred Avstrijcema Janom Hörlom in Stephanom Embacherjem. Ta je s 145,5 metri postavil nov rekord olimpijske skakalnice. Četrtkova tekma se bo začela ob 14. uri.

Domen Prevc (139,5 m/150,6 t) je dobil še druge kvalifikacije na tokratni novoletni turneje. Že v Oberstdorfu je najboljši v kvalifikacijah in nato suvereno zmagal še na tekmi. Danes je nakazal, da bo tudi jutri v Garmisch-Partenkirchnu velik favorit. V današnjih kvalifikacijah je za 4,4 točke premagal Avstrijca Jana Hörla in za 7,4 točke Hörlovega rojaka Stephana Embacherja, je pa ta s 145,5 metri poskrbel za nov rekord olimpijske skakalnice v GaPaju.

🚀NEW HILL RECORD 🚀



Stephan Embacher 🇦🇹 sets another hill record with an incredible 145.5-meter jump in Garmisch-Partenkirchen 🔥#fisskijumping #4hillstournament pic.twitter.com/yhqVqAplEZ — Viessmann FIS Ski Jumping World Cup (@FISskijumping) December 31, 2025

Na četrtkovi tekmi, ki se bo začela ob 14. uri bomo videli vseh pet slovenskih orlov. Odlično se je danes odrezal Anže Lanišek (135,5/143 t), ki je kvalifikacijski boj zaključil na četrtem mestu, Timi Zajc (136 m/136,1 t) je imel deveti dosežek, Rok Oblak (126 m/120,3 t) 26. in Žak Mogel (123 m/104,2 t) 49.

Jutri se bo tako Oblak v prvem paru pomeril z Avstrijcem Stefanom Kraftom, Zajca čaka dvoboj s Kanadčanom Mackenziejem Boyd-Clowsom, Laniška Američan Tate Frantz, Mogela Jan Hörl, Prevca pa Švicar Juri Kesseli.

Garmisch-Partenkirchen, novoletna turneja

74. novoletna turneja se je začela z izjemno suvereno zmago glavnega kandidata za zlatega orla Domna Prevca. Ta je v Oberstdorfu po diskvalifikaciji Timija Zajca (sprva je zasedel drugo mesto) za 17,5 točke prehitel najbližjega zasledovalca Daniela Tschofeniga, tretji Felix Hoffmann pa je zaostal že slabih 20 točk.

Tekmeci priznavajo, da bo Domna težko streti, saj da gre za ogromno prednost, a slovenski as se zaveda, da gre pri turneji za maraton, ne za šprint. Od glavne nagrade skakalce ločijo še tri tekme in šest serij skokov (če ne bo težav z vremenom).

Na treningu grd padec Estonca

Bitka za zlatega orla se nadaljuje v Garmisch-Partenkirchnu, kjer so tekmovalci danes najprej opravili dve trening seriji. Na prvem treningu je najdaljši skok, 139 metrov, uspel Nemcu Hoffmanu, ki je imel prvo oceno, drugi je bil Norvežan Johann Andre Forfang (136,5), tretji Zajc (136), četrti Philipp Raimund (133), peti Rjoju Kobajaši (133,5), šesti pa Domen Prevc (133). Anže Lanišek (126) je imel 16. oceno, Rok Oblak (129,5) 29., Žak Mogel (125) pa 41.

V drugi trening seriji je Jan Hörl s 141 metri postavil daljavo treninga. Drugi je bil Kristoffer Eriksen Sundal (140), tretjo oceno je imel Forfang (137,5). Lanišek (127,5) je bil 14., Oblak (126) 25., Mogel (129) 38., medtem ko sta Zajc in Prevc izpustila drugi trening.

Drugi trening je zaznamoval grd padec Estonca Arttija Aigra, ta je po 127 metrih padel. Po padcu je poskušal sam vstati, a ga je naposled iz izteka odpeljalo zdravstveno osebje.

Skijumping.pl poroča, da je Aigro že opravil pregled z magnetno resonanco, ki je pokazala delno natrganje medialnega kolateralnega ligamenta v levem kolenu, CT pa je pokazal še zlom kosti v levem stopalu. Pričakuje se, da si bo opomogel v šestih tednih.

Trenutni vrstni red na turneji 1. Domen Prevc (Slo) 316,7 točk

2. Daniel Tschofenig (Avt) 299,2

3. Felix Hoffmann (Nem) 297,3

4. Jan Hörl (AUT) 297,1

5. Philipp Raimund (Nem) 295,6

6. Rjoju Kobajaši (Jap) 295,0

...

11. Anže Lanišek (Slo) 284,6

27. Rok Oblak (Slo) 244,1

...

diskvalifikacija: Timi Zajc

Preberite še: