Val arktičnega zraka je na območje Velikih jezer in severovzhoda ZDA danes prinesel močan veter, močno sneženje in nizke temperature, poročajo ameriški mediji. Arktično neurje je območje zajelo potem, ko je v ponedeljek na srednjem zahodu ZDA zaradi bombnega ciklona brez elektrike ostalo več tisoč odjemalcev.

Po podatkih portala Poweroutage.us je bilo davi po krajevnem času po ZDA brez elektrike več kot 115 tisoč odjemalcev, od tega približno tretjina v Michiganu. V nekaterih območjih zahodnega in severnega dela New Yorka je v ponedeljek zapadlo več kot 30 centimetrov snega, skupna količina pa bi lahko ta teden dosegla tudi 91 centimetrov, so napovedali vremenoslovci.

Neurje se pomika proti Kanadi in Floridi

Močan veter s sunki do 130 kilometrov na uro je v ponedeljek v Buffalu v državi New York podiral drevesa in električne drogove. Po navedbah ameriške nacionalne meteorološke službe se neurje že pomika proti Kanadi in tudi na jug vse do Floride.

Foto: Profimedia

V delih Severne Dakote in Minnesote je v ponedeljek temperatura padla na minus 34 stopinj Celzija, v Zahodni Virginiji pa so doživeli orkanske vetrove.

Veter podiral drevesa in električne drogove

Na zahodni obali ZDA so močni vetrovi Santa Ana s sunki okrog 112 kilometrov na uro podirali drevesa in električno napeljavo, zaradi česar so za nekaj ur zaprli avtocesto severno od Los Angelesa.