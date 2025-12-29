Kje je ponoči snežilo in kdaj sneg pričakujemo znova?

Prebivalce Beltincev je zjutraj presenetila manjša pošiljka snega. Kot poroča Sobota.info, so nizke temperature omogočile, da se je nekaj snežink oprijelo tal in hitro pobelilo strehe ter ulice po celotnem kraju. Po napovedi Arsa se bomo ponovnih snežink morda lahko razveselili 6. januarja, a napoved ni zelo zanesljiva.

Danes bo povečini jasno. Po nekaterih nižinah bo večji del dneva megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. Ob morju se bo proti večeru nekoliko pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 10, v krajih z meglenim vremenom pa le okoli 0 stopinj Celzija.

Temperature: od -8 do 11 stopinj Celzija

Jutri se bo od severa zmerno pooblačilo. Meglen pokrov po nižinah se bo čez dan večinoma razkrojil. Ponekod bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja, ki bo v noči na sredo ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od -8 do -1, ob morju okoli 2, najvišje dnevne od 1 do 5, na Primorskem do 11 stopinj Celzija.

V sredo bo dokaj sončno z mrzlim in ponekod meglenim jutrom. Čez dan bo ponekod zapihal zahodni do jugozahodni veter.

V četrtek se bo na zahodu in v delu osrednje Slovenije pooblačilo, drugod bo še deloma jasno. Pihal bo jugozahodni veter.

Kakšno vreme nas čaka po novem letu?

"V prvih dneh novega leta bo več oblačnosti v zahodnih krajih, tam se bodo občasno pojavljale tudi rahle padavine. Postopno bo nekoliko topleje. Predvidoma v nedeljo ali ponedeljek se bodo padavine okrepile, a bo meja sneženja dokaj visoko. Na ohladitev in spuščanje meje sneženja kaže v torek, 6. januarja, a napoved ni zelo zanesljiva," še piše Arso.