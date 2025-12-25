Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

K. M.

25. 12. 2025,
6.50

ARSO božič Slovenija napoved vreme

Četrtek, 25. 12. 2025, 6.50

52 minut

Slovenija se je prebudila v bel božič. Kaj nas čaka danes? Arso izdal opozorilo.

K. M.

Zasnežena pokrajina v Zgornji Savinjski dolini.

Zasnežena pokrajina v Zgornji Savinjski dolini.

Foto: FB/TopFoto Neurje/Krštofc Celinšek

Po skoraj dveh desetletjih se je Slovenija prebudila v bel božič. Ljudje na družabnih omrežjih delijo fotografije zasnežene pokrajine z vseh koncev Slovenije. Tudi danes bo v vzhodni polovici Slovenije tu in tam občasno še naletaval sneg. Na Primorskem se bo zjasnilo, drugod bo oblačno. Najvišje dnevne temperature bodo od -1 do 3, na Primorskem do 10 stopinj Celzija. Arso opozarja, da bo na Primorskem zjutraj in dopoldne pihala močna burja, ki bo v sunkih ponekod presegala hitrost sto kilometrov na uro.

Jutri bo na Primorskem jasno, burja bo še naprej slabela. Drugod bo sprva oblačno, čez dan pa se bo od severa delno razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do 1, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 3, najvišje dnevne od 0 do 3, na Primorskem do 10 stopinj Celzija. 

V soboto in nedeljo bo pretežno jasno, po nižinah bo predvsem zjutraj in dopoldne precej megle in nizke oblačnosti. Krepil se bo toplotni obrat.

