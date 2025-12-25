Božični dan v Sloveniji ponuja veliko zanimivega. Marsikje so postavili simbolične jaslice, v Postojni in v soteski Mlačca pa so letos znova na ogled žive jaslice, ene v jami, druge pa v ledu. Turizem Bled medtem pripravlja tradicionalno Legendo o potopljenem zvonu, Magnifico, ki je s svojo glasbo in stilom močno zaznamoval slovensko glasbeno sceno, pa bo nocoj v Stožicah nastopil na tradicionalnem božičnem koncertu. Poleg uspešnic je na programu tudi njegov nov studijski album Alpe Adria Club, ki ga je izdal v začetku meseca.

V Postojnski jami se danes začenja 35. izvedba živih jaslic, ki vsako leto privabijo več tisoč obiskovalcev. Božično zgodbo bodo prikazovali na pet kilometrov dolgi poti s prizori z več kot sto nastopajočimi na 18 točkah.

Žive jaslice v Postojnski jami Foto: Ana Kovač

Največji podzemni božični dogodek na svetu

Po navedbah družbe Postojnska jama gre za največji podzemni božični dogodek na svetu ter prve in največje žive jaslice v Sloveniji. V šestih dneh ponavadi zabeležijo od 22 tisoč do 23 tisoč obiskovalcev. Skoraj 60 odstotkov jih je iz tujine, največ iz Italije, Hrvaške in Avstrije. Žive jaslice bodo na ogled od danes do torka.

Predstava v praznično razsvetljeni Postojnski jami traja 90 minut ter zajema 3,5 kilometra vožnje z vlakcem in 1,5 kilometra pešpoti. Zajema 18 svetopisemskih prizorov in glasbenih točk, v katerih med drugim nastopajo solisti Mojca Bitenc, Domen Križaj, Ivan Defabiani in Leonarda Kavedžić.

Vsak dan izvedejo 16 predstav, z začetkom ob 13.30. Vstopnica vključuje ogled Postojnske jame ter 50-odstotni popust na vstopnice za Predjamski grad, Vivarij Proteus ali razstavo Expo.

Priprave na žive jaslice v Postojnski jami potekajo celo leto pod strogimi naravovarstveni in varnostnimi pogoji. Vodja prireditve je od leta 2009 Dragan Kikovič, pod režijo se podpisuje Lidija Bernik, pod produkcijo pa Janez Jordan.

Žive jaslice v ledu

Na današnji dan se začenjajo tudi predstave živih jaslic v ledu, ki bodo v ledeni deželi v soteski Mlačca pri Mojstrani na ogled do 30. decembra. Predstave bodo na sporedu ob 16.00, 17.15 in 18.30. Letošnja novost je, da si je možno vstopnice zagotoviti vnaprej prek spletne prodaje.

Žive jaslice v ledu veljajo za edino predstavo v Evropi, ki poteka pod ledenimi slapovi, igrajo pa jo že od leta 2002. V tem času je nastopilo že več kot 420 igralcev, odigrali pa so skupaj več kot 400 predstav. Ustvarjalci so 50-minutno gledališko predstavo, v kateri se prepletata svetopisemska zgodba in sodobni premisleki, tudi tokrat postavili v kuliso 25-metrskih ledenih slapov, v katerih je sicer zimsko plezališče.

Na Bledu legenda o nastanku zvončka želja

Na Bledu pa na božični dan vsako leto obudijo legendo o nastanku zvončka želja, ki stoletja domuje na otoku in uresničuje želje. Legenda govori o tem, da je na Blejskem gradu živela užaloščena vdova, ki so ji razbojniki ubili moža. V žalosti je vse svoje zlato in srebro dala pretopiti v majhen zvon, ki bi ga donirala cerkvici na otoku. Ko so čolnarji želeli prepeljati zvon na otok, se je razbesnela nevihta in čoln se je potopil.

Užaloščena vdova je odšla v rimski samostan in ko je papež slišal njeno žalostno zgodbo, je doniral nov zvon za blejsko cerkvico. Še danes velja, da se tistemu, ki z njim pozvoni, uresničijo želje.

Tradicionalna prireditev, ki bo tokrat potekala že 28. leto, privablja številne goste, priljubljena pa je tudi med domačini. Običajno je potekala v Grajskem kopališču, letos pa so jo, kot je povedal direktor Turizma Bled Blaž Veber, umestili pod veslaške tribune v Veliki Zaki, kjer se bo prireditev začela ob 17. uri.

Pri uprizoritvi bodo sodelovali člani Društva za podvodne dejavnosti Bled, pripoved pa bo obogatil tudi kulturni program. Ker je območje težje dostopno in število parkirnih mest omejeno, bo s promenade organiziran brezplačni prevoz.

Maša na Krvavcu

Prav tako že tradicionalno se je na Gorenjskem mogoče na božični dan udeležiti tudi maše na Krvavcu. Dostop s kabinsko žičnico bo brezplačen, in sicer bo vzpon ob 16. uri in sestop ob 19. uri. Božična maša se bo na Plaži Krvavec začela ob 17. uri, vodil pa jo bo župnik Pavle Juhant.

Magnifico s tradicionalnim božičnim koncertom nocoj na odru Stožic

Magnifico, ki je s svojo glasbo in stilom močno zaznamoval slovensko glasbeno sceno, pa bo nocoj v Stožicah nastopil na tradicionalnem božičnem koncertu. Poleg uspešnic je na programu tudi njegov nov studijski album Alpe Adria Club, ki ga je izdal v začetku meseca.

Spomladi je izšla skladba Korak po korak, pred nekaj tedni je sledila Hišica, na najnovejšem album pa so med drugim tudi Prišla si takoj, Rakija, Pa kaj potem in Miki. Ob albumu se počuti, "kot da bi naredil krog okoli in okoli ter se kot en gastarbajter iskal, iskal, iskal," ter gledal, kje je trava bolj zelena. Na koncu pa je ob vrnitvi domov ugotovil, da je tu najbolj zelena in sočna, je povedal na predstavitvi albuma, ki je izšel na njegov 60. rojstni dan, 1. decembra.

Ko ustvarja, si pogosto kaj izmisli, saj, kot pravi, če si umetnik, ne rabiš vsega doživeti. Lahko si izmišljuješ, a nič takšnega, kar se njemu ali komu drugemu ne bi moglo zgoditi, je takrat še povedal za STA. Da njegova glasba navdušuje veliko ljudi, je zanj kot nek sklenjen krog, saj bi drugače glasbeno ustvarjanje izgubilo smisel. Če delaš glasbo, je ta namenjena ljudem, pravi. Glede navdiha za ustvarjanje pa je povedal, da se ti nekaj posveti, če brskaš po materiji.

Magnifico se je uveljavil kot vsestranski skladatelj in glasbenik na področju nekdanje Jugoslavije. Foto: Natja Kapitler/STA Magnifico se je uveljavil kot vsestranski skladatelj in glasbenik na področju nekdanje Jugoslavije. Glasbenik z značilnim stilom in šarmom je do zdaj izdal več avtorskih plošč, nastopil v filmih ter imel več kot tisoč koncertov doma in po svetu. Njegove pesmi predvajajo v številnih državah. Med njegovimi uspešnicami so In ko enkrat bom umrl, Silvia, Hir aj kam hir aj go, Tivoli, 24000 poljubov in Halo gospodična. Nedvomno najbolj prepoznavna in odmevna stvaritev projekta Montevideo je Magnificova pesem Pukni zoro.

Lani je Magnifico 30. obletnico svoje glasbene kariere proslavil s koncertom v Stanežičah, kjer se mu je 31. avgusta pred največjim odrom, ki je bil v Sloveniji postavljen za enega samega ustvarjalca, pridružilo 23 tisoč oboževalcev.

Na nocojšnjem koncertu z naslovom Alpe Adria Show bo Magnifico nastopil z Velikim Revijskim Disko Šlager Orkestrom.