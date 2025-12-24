Slovenske ceste vzele še eno življenje

V torek okoli 18.30 se je na območju Policijske uprave Celje zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom, v kateri je umrl 60-letni voznik, so sporočili z Generalne policijske uprave.

V okolici Prebolda sta trčili dve osebni vozili. 41-letna voznica je zapeljala v levo na nasprotno smerno vozišče in trčila v osebni avtomobil, ki ga je vozil 60-letnik. Moški je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče, so zapisali na policiji.