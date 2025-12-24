Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Pe. M.

Sreda,
24. 12. 2025,
10.16

Osveženo pred

1 ura, 15 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05

Natisni članek

Natisni članek
smučarski skoki Benjamin Østvold

Sreda, 24. 12. 2025, 10.16

1 ura, 15 minut

Benjamin Østvold: Razočaran in jezen sem

Avtor:
Pe. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05
Benjamin Oestvold, Benjamin Østvold | Benjamin Østvold je upal, da bo konec tedna nastopil na novoletni turneji, a ni bil uvrščen v norveško ekipo. | Foto Guliverimage

Benjamin Østvold je upal, da bo konec tedna nastopil na novoletni turneji, a ni bil uvrščen v norveško ekipo.

Foto: Guliverimage

Norveški smučarski skakalec Benjamin Østvold ne skriva razočaranja, ker ni bil izbran v ekipo za 74. novoletno turnejo, ki se bo s kvalifikacijami začela v nedeljo v Oberstdorfu.

Peter Prevc novoletna turneja
Sportal Rumena majica na novoletni turneji v zadnjem času ni slavila, a ...
Domen Prevc, Klingenthal
Sportal Hrgota in Tepeš izbrala tekmovalce za novoletne tekme

Ponedeljkova odločitev trenerja norveške reprezentance v smučarskih skokih Runeja Velte je razjezila trenutno petega najvišje uvrščenega Norvežana v svetovnem pokalu, Benjamina Østvolda. Velta je za uvod 74. novoletne turneje določil šesterico skakalcev, med katero pa ni 24-letnega Vikinga. Ta je upal, da bo ujel zadnjo vstopnico za prvi vrhunec sezone.

V Oberstdorfu bodo tako norveško ekipo sestavljali Marius Lindvik, Johann Andre Forfang, Halvor Egner Granerud, Kristoffer Eriksen Sundal, Robin Pedersen in Isaac Andreas Langmo.

Zadnji je kljub povsem ponesrečenemu koncu tedna v Engelbergu, kjer se mu z 52. in 58. mestom v kvalifikacijah ni uspelo prebiti na tekmo, dobil prednost pred Østvoldom. Ta je Engelberg izpustil, v tej sezoni pa je dvakrat dosegel točke svetovnega pokala, najvišje je bil v Ruki na 15. mestu.

"Težko je biti nekje, ko imaš občutek, da bi moral biti drugje"

"Razočaran in malo jezen sem. Nisem dobil prav dobre utemeljitve, razen da morajo dati Langmu priložnost. V Engelbergu je dobil priložnost namesto mene, nato pa so se odločili, da bodo nadaljevali z njim. Ko so me potem obvestili, da ne grem na turnejo, sem se ulegel in poskušal pozabiti. Težko je biti nekje, ko imaš občutek, da bi moral biti drugje," je za norveški Dagbladet povedal Østvold, ki si bo vrnitev na najvišjo tekmovalno raven poskušal prislužiti na tekmah celinskega pokala v Engelbergu (27. in 28. decembra).

Nika Prevc Engelberg 2025
Sportal Finalna bravura Nike Prevc za novo zmago #video
Domen Prevc
Sportal Izjemni Domen Prevc ponovno na stopničkah, Kobajaši mu je preprečil vpis v zgodovino #video
Andreas Wellinger
Sportal Bo skakalni as v Planici našel odgovore?
Mikhail Nazarov
Sportal Rusi se vračajo, Norvežani mešanih občutkov: Obstajajo višje sile ...

smučarski skoki Benjamin Østvold
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.