Norveški smučarski skakalec Benjamin Østvold ne skriva razočaranja, ker ni bil izbran v ekipo za 74. novoletno turnejo, ki se bo s kvalifikacijami začela v nedeljo v Oberstdorfu.

Ponedeljkova odločitev trenerja norveške reprezentance v smučarskih skokih Runeja Velte je razjezila trenutno petega najvišje uvrščenega Norvežana v svetovnem pokalu, Benjamina Østvolda. Velta je za uvod 74. novoletne turneje določil šesterico skakalcev, med katero pa ni 24-letnega Vikinga. Ta je upal, da bo ujel zadnjo vstopnico za prvi vrhunec sezone.

V Oberstdorfu bodo tako norveško ekipo sestavljali Marius Lindvik, Johann Andre Forfang, Halvor Egner Granerud, Kristoffer Eriksen Sundal, Robin Pedersen in Isaac Andreas Langmo.

Zadnji je kljub povsem ponesrečenemu koncu tedna v Engelbergu, kjer se mu z 52. in 58. mestom v kvalifikacijah ni uspelo prebiti na tekmo, dobil prednost pred Østvoldom. Ta je Engelberg izpustil, v tej sezoni pa je dvakrat dosegel točke svetovnega pokala, najvišje je bil v Ruki na 15. mestu.

"Težko je biti nekje, ko imaš občutek, da bi moral biti drugje"

"Razočaran in malo jezen sem. Nisem dobil prav dobre utemeljitve, razen da morajo dati Langmu priložnost. V Engelbergu je dobil priložnost namesto mene, nato pa so se odločili, da bodo nadaljevali z njim. Ko so me potem obvestili, da ne grem na turnejo, sem se ulegel in poskušal pozabiti. Težko je biti nekje, ko imaš občutek, da bi moral biti drugje," je za norveški Dagbladet povedal Østvold, ki si bo vrnitev na najvišjo tekmovalno raven poskušal prislužiti na tekmah celinskega pokala v Engelbergu (27. in 28. decembra).