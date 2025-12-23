Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Pe. M.

Torek,
23. 12. 2025,
7.47

Osveženo pred

31 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03

Natisni članek

Natisni članek
Mikhail Nazarov Danil Sadreev Fis smučarski skoki

Torek, 23. 12. 2025, 7.47

31 minut

Mikhail Nazarov in Danil Sadreev

Ruska skakalca se lahko vrneta na mednarodne tekme

Avtor:
Pe. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
Mikhail Nazarov | Mikhail Nazarov se lahko vrne na mednarodne tekme, a kot nevtralni športnik. | Foto Guliverimage

Mikhail Nazarov se lahko vrne na mednarodne tekme, a kot nevtralni športnik.

Foto: Guliverimage

Potem ko je Mednarodna smučarska in deskarska zveza (Fis) pred dvema tednoma nekaterim ruskim in beloruskim športnikom prižgala zeleno luč za vrnitev na tekmovanje pod nevtralno zastavo, je zdaj seznam dopolnila. Prvič so se na njem znašli smučarski skakalci, natančneje Rusa Mikhail Nazarov in Danil Sadreev.

Peter Prevc novoletna turneja
Sportal Rumena majica na novoletni turneji v zadnjem času ni slavila, a ...
Domen Prevc
Sportal Izjemni Domen Prevc ponovno na stopničkah, Kobajaši mu je preprečil vpis v zgodovino #video

Oktobrska odločitev Fis, da se ruski in beloruski športniki ne smejo udeležiti kvalifikacij za zimske olimpijske igre, saj da prepoved zaradi agresije nad Ukrajino še vedno velja, je v Rusiji in Belorusiji sprožila buren odziv. Ruska smučarska zveza je odločitev izpodbijala na sodišču, na Športnem razsodišču Cas pa so nato Fis pozvali k zavezi načela politične nevtralnosti in nediskriminacije.

Odločitev Casa predvideva, da lahko športniki iz teh dveh držav tekmujejo kot nevtralni športniki, če izpolnjujejo merila Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok). Fis je tako pred dvema tednoma v javnost poslala seznam nekaterih športnikov, ki se pod nevtralnimi simboli in zastavo Fis lahko vrnejo na tekmovanja.

Danil Sadreev je nazadnje tekmoval na olimpijskih igrah v Pekingu. | Foto: Guliverimage Danil Sadreev je nazadnje tekmoval na olimpijskih igrah v Pekingu. Foto: Guliverimage

Seznam sproti dopolnjujejo. V ponedeljek so tako prižgali zeleno luč za vrnitev prvih smučarskih skakalcev na mednarodne tekme. Na tem sta ruska skakalca Mikhail Nazarov in Danil Sadreev, ki bi lahko nastopila že konec tedna, ko se bo v nedeljo s kvalifikacijami v Oberstdorfu začela novoletna turneja.

A pri tamkajšnji zvezi še ne vedo, ali bodo pridobili vsa dovoljenja za potovanje tekmovalcev v Nemčijo, lahko pa se zgodi, da bodo tekmovalce najprej poslali na nižjo raven tekem.

31-letni Nazarov je v svetovnem pokalu zadnjič tekmoval februarja 2022, 22-letni Sadreev pa je bil zadnjič del skakalnih mednarodnih tekem na olimpijskih igrah 2022 v Pekingu.

Aalbu: Obstajajo višje sile, precej nad mano, ki odločajo o teh stvareh

Na vrnitev Rusov na skakalne tekme so se odzvali v norveškem taboru, v katerem imajo mešane občutke. "Nekako moramo sprejeti, da so dobili priložnost za sodelovanje. Osebno menim, da je škoda, dokler je Rusija še naprej v vojni. Lahko si samo predstavljam, kako se počutijo ukrajinski športniki. A odločitev moramo sprejeti. Obstajajo višje sile, precej nad mano, ki odločajo o teh stvareh. Na neki način je presenetljivo, da so se vrnili, po drugi strani pa ne, saj se je to zgodilo že v teku na smučeh in drugih športih," je odločitev za Dagbladet komentiral športni direktor norveških skakalcev Jan-Erik Aalbu.

Jan-Erik Aalbu, ki se je v pretekli sezoni precej ukvarjal z razkrito manipulacijo z dresi norveškega tabora, ima ob vrnitvi Rusov mešane občutke. | Foto: Guliverimage Jan-Erik Aalbu, ki se je v pretekli sezoni precej ukvarjal z razkrito manipulacijo z dresi norveškega tabora, ima ob vrnitvi Rusov mešane občutke. Foto: Guliverimage

Dodal je, da mu je v marsičem žal za ruske športnike, "ki trpijo pod lastnim režimom. A hkrati so po mojem mnenju del režima in se morajo soočiti z njegovimi posledicami. Ampak to so le moje misli in nimajo nobene zveze z mislimi Norveške smučarske zveze. Govorim v svojem imenu."

Andreas Wellinger
Sportal Bo skakalni as v Planici našel odgovore?
Nika Prevc Engelberg 2025
Sportal Finalna bravura Nike Prevc za novo zmago #video
Domen Prevc
Sportal Še peta zaporedna zmaga neverjetnega Domna Prevca!
Mikhail Nazarov Danil Sadreev Fis smučarski skoki
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.