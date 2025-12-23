Potem ko je Mednarodna smučarska in deskarska zveza (Fis) pred dvema tednoma nekaterim ruskim in beloruskim športnikom prižgala zeleno luč za vrnitev na tekmovanje pod nevtralno zastavo, je zdaj seznam dopolnila. Prvič so se na njem znašli smučarski skakalci, natančneje Rusa Mikhail Nazarov in Danil Sadreev.

Oktobrska odločitev Fis, da se ruski in beloruski športniki ne smejo udeležiti kvalifikacij za zimske olimpijske igre, saj da prepoved zaradi agresije nad Ukrajino še vedno velja, je v Rusiji in Belorusiji sprožila buren odziv. Ruska smučarska zveza je odločitev izpodbijala na sodišču, na Športnem razsodišču Cas pa so nato Fis pozvali k zavezi načela politične nevtralnosti in nediskriminacije.

Odločitev Casa predvideva, da lahko športniki iz teh dveh držav tekmujejo kot nevtralni športniki, če izpolnjujejo merila Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok). Fis je tako pred dvema tednoma v javnost poslala seznam nekaterih športnikov, ki se pod nevtralnimi simboli in zastavo Fis lahko vrnejo na tekmovanja.

Danil Sadreev je nazadnje tekmoval na olimpijskih igrah v Pekingu. Foto: Guliverimage

Seznam sproti dopolnjujejo. V ponedeljek so tako prižgali zeleno luč za vrnitev prvih smučarskih skakalcev na mednarodne tekme. Na tem sta ruska skakalca Mikhail Nazarov in Danil Sadreev, ki bi lahko nastopila že konec tedna, ko se bo v nedeljo s kvalifikacijami v Oberstdorfu začela novoletna turneja.

A pri tamkajšnji zvezi še ne vedo, ali bodo pridobili vsa dovoljenja za potovanje tekmovalcev v Nemčijo, lahko pa se zgodi, da bodo tekmovalce najprej poslali na nižjo raven tekem.

31-letni Nazarov je v svetovnem pokalu zadnjič tekmoval februarja 2022, 22-letni Sadreev pa je bil zadnjič del skakalnih mednarodnih tekem na olimpijskih igrah 2022 v Pekingu.

Aalbu: Obstajajo višje sile, precej nad mano, ki odločajo o teh stvareh

Na vrnitev Rusov na skakalne tekme so se odzvali v norveškem taboru, v katerem imajo mešane občutke. "Nekako moramo sprejeti, da so dobili priložnost za sodelovanje. Osebno menim, da je škoda, dokler je Rusija še naprej v vojni. Lahko si samo predstavljam, kako se počutijo ukrajinski športniki. A odločitev moramo sprejeti. Obstajajo višje sile, precej nad mano, ki odločajo o teh stvareh. Na neki način je presenetljivo, da so se vrnili, po drugi strani pa ne, saj se je to zgodilo že v teku na smučeh in drugih športih," je odločitev za Dagbladet komentiral športni direktor norveških skakalcev Jan-Erik Aalbu.

Jan-Erik Aalbu, ki se je v pretekli sezoni precej ukvarjal z razkrito manipulacijo z dresi norveškega tabora, ima ob vrnitvi Rusov mešane občutke. Foto: Guliverimage

Dodal je, da mu je v marsičem žal za ruske športnike, "ki trpijo pod lastnim režimom. A hkrati so po mojem mnenju del režima in se morajo soočiti z njegovimi posledicami. Ampak to so le moje misli in nimajo nobene zveze z mislimi Norveške smučarske zveze. Govorim v svojem imenu."