Rjabkov: Rusija je pripravljena pravno potrditi, da ne namerava napasti EU in Nata

Namestnik ruskega zunanjega ministra Sergej Rjabkov je po poročanju državne tiskovne agencije RIA dejal, da je Rusija pripravljena v pravnem sporazumu potrditi, da nima namena napasti ne EU in ne Nata.

Rusija je pripravljena v pravnem sporazumu potrditi, da nima namena napasti ne EU ne Nata, je po poročanju državne tiskovne agencije RIA dejal namestnik ruskega zunanjega ministra Sergej Rjabkov.

"Rusija ponovno napada našo energetsko infrastrukturo. Zaradi tega je v več ukrajinskih regijah prišlo do izrednih izpadov električne energije," je na Telegramu sporočilo ukrajinsko ministrstvo za energetiko. Po navedbah energetskega operaterja Ukrenergo so po obsežnih napadih v več regijah izbruhnili požari, medtem ko so se temperature v večjem delu države že spustile pod ledišče.

Po podatkih ukrajinskih oblasti so napadi terjali tudi tri smrtne žrtve. V zahodni regiji Hmelnicki je umrla 72-letna ženska, v regiji Kijev 76-letnica, v osrednji regiji Žitomir pa štiriletna deklica, navaja britanski BBC.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je na omrežju X sporočil, da je Rusija od ponedeljka zvečer nad Ukrajino izstrelila več kot 650 dronov in več kot 30 raket ter da je bilo napadenih najmanj 13 ukrajinskih regij.

"Ta napad pošilja izredno jasen signal o prioritetah Rusije. Napad pred božičem, ko si ljudje želijo biti s svojimi družinami, doma in na varnem," je zapisal. Dodal je, da ruski predsednik Vladimir Putin ne more prenehati z ubijanjem, kar po njegovem pomeni, da svet ne vrši zadostnega pritiska na Moskvo.

Mednarodno skupnost je še enkrat pozval, naj Rusijo "potisne v smer miru".

Since last night, Russia has been carrying out a massive attack on Ukraine – primarily targeting our energy sector and civilian infrastructure, essentially the entire infrastructure of daily life. Over 650 drones have already been launched, a significant number of them “shaheds.”… pic.twitter.com/mbmt2nFyDT — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 23, 2025

Ukrajinske sile so medtem ponoči z droni napadle petrokemični obrat v industrijski coni v Stavropolu na Severnem Kavkazu. Tamkajšnji guverner Vladimir Vladimirov je na Telegramu sporočil, da so na območju izbruhnili požari, žrtev pa, da ni bilo. Prav tako naj ne bi zabeležili škode na bližnjih stanovanjskih stavbah in infrastrukturi.

Ruska zračna obramba je po podatkih obrambnega ministrstva v Moskvi ponoči sestrelila skupno 29 ukrajinskih dronov, največ prav nad regijo Stavropol in sosednjo regijo Rostov.