Igrivi zaključek decembra v ALEJI: to soboto bo Planet Lollipop obiskal Dedek Mraz

Alejo bo v okviru prazničnega dogajanja to soboto ob 11. uri obiskal tretji izmed dobrih mož . Dedek Mraz bo skupaj s svojimi prijatelji obiskal igralnico Planet Lollipop in poskrbel za nepozabno doživetje za otroke in družine.

V Planetu Lollipop se lahko najmlajši obiskovalci pridružijo tudi prazničnim ustvarjalnim delavnicam pod sloganom "Dobro srce je najlepše darilo" , ki bodo še vse do sobote, 3. januarja, potekale od ponedeljka do petka, med 16. in 18. uro.

Če zadnji hip iščete praznično darilo, ga lahko zagotovo najdete na božično-novoletnem sejmu. Stojnice na ALEJINIH nakupovalnih ulicah vas pričakujejo z unikatnimi darili, prazničnimi okraski in kulinaričnimi dobrotami.

Vsestranska in uporabna rešitev za darilo vašim najdražjim pa so lahko tudi darilni boni DESETAK. To je po ugotovitvah raziskave, ki jo je za SES Slovenija opravila družba Valicon, eden najbolj priljubljenih načinov prazničnega obdarovanja. Sodeč po raziskavi namerava več kot četrtina sodelujočih kot praznično darilo podariti prav darilne bone. Skrbi o neuporabi so odveč, saj ugotovitve raziskave kažejo, da v Sloveniji darilne bone unovčimo še posebej hitro – kar 37 odstotkov Slovenk in Slovencev to stori že v prvih tednih po praznikih.

ALEJA je več kot le nakupovalna destinacija, ki poleg prazničnega nakupovanja združuje še veliko več – od drsanja na prostem do druženja ob prijetni kavici ali sladici v enem izmed njenih gostinskih lokalov. Svoje najdražje lahko popeljete tudi na drsanje pod bleščečimi prazničnimi lučkami ob prijetni glasbi. Drsališče na parkirišču pred ALEJO lahko obiščete vse do konca februarja prihodnje leto. Delovni čas bo od ponedeljka do nedelje od 10. do 21. ure. Odprto bo tudi ta četrtek in 1. januarja.

Praznični delovni čas ALEJE

V času praznikov bo ALEJA poslovala po prilagojenem delovnem času:

v sredo, 24. decembra, bo ALEJA odprta med 8. in 17. uro,

bo ALEJA odprta med 8. in 17. uro, na božični dan bo ALEJA zaprta,

bo ALEJA zaprta, ta petek, 26. decembra, bo trgovinski del ALEJE zaprt, odprta bo ALEJA SKY, in sicer po prazničnem delovnem času,

bo trgovinski del ALEJE zaprt, odprta bo ALEJA SKY, in sicer po prazničnem delovnem času, v sredo, 31. decembra, bo ALEJA odprta med 8. in 17. uro.

Naročnik oglasnega sporočila je Aleja d. o. o.