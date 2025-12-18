Magnifico (Robert Pešut) se po treh letih vrača v ljubljanske Stožice, kjer bo 25. decembra 2025 pripravil tradicionalni božični koncert, tokrat pod imenom Alpe Adria Show . Ob obveznih uspešnicah bo predstavil tudi skladbe z novega albuma Alpe Adria Club , ki je izšel v začetku decembra.

Organizatorji napovedujejo program, v katerem bodo na sporedu Magnificove prepoznavne uspešnice, hkrati pa tudi nove skladbe z njegovega svežega studijskega albuma Alpe Adria Club. Gre za album, ki ga je glasbenik izdal v začetku decembra in z njim odprl novo poglavje po daljšem studijskem premoru.

Ključne infomacije:

Dogodek: Božični koncert Magnifico – Alpe Adria Show

Kdaj: 25. december 2025 (četrtek) ob 20.00

Kje: Dvorana Stožice, Ljubljana

Vstopnice: v prodaji prek Eventima (razpoložljivost se lahko sproti spreminja)

Cena: na Eventimu od 41 evrov dalje (odvisno od sektorja)

Po informacijah z uradne Magnificove strani bo letošnji stožiški božični spektakel zasnovan kot Alpe Adria Show – praznična različica njegovega prepoznavnega “revijskega” koncertnega formata. Pri ekipi napovedujejo tudi nastop z Velikim Revijskim Disko Šlager Orkestrom in razširjeno zasedbo.

Novi album Alpe Adria Club: deset skladb in “mešanica regije”

Koncert bo obenem tudi priložnost, da Magnifico v živo predstavi material z novega albuma Alpe Adria Club, ki vključuje deset skladb. Album je napovedal s singloma Korak po korak in Hišica, pri konceptu pa izpostavlja zmes vplivov – od italijanske kancone in alpske melodike do balkanskega temperamenta.