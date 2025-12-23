Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. P. K.

Torek,
23. 12. 2025,
10.29

Torek, 23. 12. 2025, 10.29

1 ura, 38 minut

Umrl je nekdanji član belokranjske tamburaške skupine Vodomec

Skupina Vodomec, član Peter | Pero je bil steber skupine, so zapisali člani skupine Vodomec. | Foto Facebook/Tamburaška skupina Vodomec

Pero je bil steber skupine, so zapisali člani skupine Vodomec.

Foto: Facebook/Tamburaška skupina Vodomec

Člani tamburaške skupine Vodomec iz Bele krajine so na družbenem omrežju sporočili žalostno vest, da se je poslovil eden izmed njihovih članov – basist Peter, ki je bil steber skupine.

Tamburaška skupina Vodomec je na družbenem omrežju Facebook objavila žalostno vest, da se je poslovil njihov nekdanji član in steber skupine, basist Peter.

"Pero, bil si steber te skupine. Z nami si soustvaril zgodbo, ki je več kot le glasba – bila je prijateljstvo, predanost in srce. Tvoja energija, humor in zvok bodo za vedno ostali del nas. Težko je sprejeti, da te ni več, a hvaležni smo za vsak skupni trenutek. Počivaj v miru, legenda," so glasbenemu kolegu v slovo zapisali člani skupine, ki prihaja iz Bele krajine.

Skupina je konec novembra obeležila tudi 30 let delovanja.

Glasbena skupina Vodomec je bila ustanovljena 3. 1. 1995 in, kot je zapisano v opisu skupine, z njo ohranjajo belokranjsko tamburaštvo živo. "Naša glasba iz srca leti naprej, kot zgodba, ki traja," je zapisano v njihovem opisu.

Začetki skupine segajo v leto 1994

Začetki skupine Vodomec segajo v leto 1994, ko se je rodila ideja po zasedbi. Takrat člani Folklorne skupine Dragatuš so ponesli glas tamburice naokoli in bili dobrodošel gost vsake prireditve. Pozitivni odzivi poslušalcev tako doma kot na tujem so privedli do spoznanja, da se na tamburice lahko igra tudi druge glasbene zvrsti. Tako se je začela zgodba tamburaške skupine Vodomec, je še zapisano na spletni strani zasedbe.

Trenutna zasedba belokranjske tamburaške skupine Vodomec | Foto: spletna stran skupine Vodomec Trenutna zasedba belokranjske tamburaške skupine Vodomec Foto: spletna stran skupine Vodomec

Devetdeseta leta so bila zaznamovana s preporodom etno glasbe. Ta je zaživela tudi med mladino in to več ali manj po zaslugi znanih pevcev, glasbenih delavcev in etno-folk glasbe ter postajala bolj poslušana. V tem obdobju so nastale tudi razne skupine, ki so izvajale skladbe na drugačen, svojevrsten način, pri tem pa se naslanjale na svoje korenine. Mednje lahko uvrstimo tudi belokranjsko tamburaško skupino Vodomec, so v svojem opisu na spletni strani še zapisali člani zasedbe iz Črnomlja.

glasbenik Bela krajina smrt tamburaši skupina
