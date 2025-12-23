Člani tamburaške skupine Vodomec iz Bele krajine so na družbenem omrežju sporočili žalostno vest, da se je poslovil eden izmed njihovih članov – basist Peter, ki je bil steber skupine.

"Pero, bil si steber te skupine. Z nami si soustvaril zgodbo, ki je več kot le glasba – bila je prijateljstvo, predanost in srce. Tvoja energija, humor in zvok bodo za vedno ostali del nas. Težko je sprejeti, da te ni več, a hvaležni smo za vsak skupni trenutek. Počivaj v miru, legenda," so glasbenemu kolegu v slovo zapisali člani skupine, ki prihaja iz Bele krajine.

Skupina je konec novembra obeležila tudi 30 let delovanja.

Glasbena skupina Vodomec je bila ustanovljena 3. 1. 1995 in, kot je zapisano v opisu skupine, z njo ohranjajo belokranjsko tamburaštvo živo. "Naša glasba iz srca leti naprej, kot zgodba, ki traja," je zapisano v njihovem opisu.

Začetki skupine segajo v leto 1994

Začetki skupine Vodomec segajo v leto 1994, ko se je rodila ideja po zasedbi. Takrat člani Folklorne skupine Dragatuš so ponesli glas tamburice naokoli in bili dobrodošel gost vsake prireditve. Pozitivni odzivi poslušalcev tako doma kot na tujem so privedli do spoznanja, da se na tamburice lahko igra tudi druge glasbene zvrsti. Tako se je začela zgodba tamburaške skupine Vodomec, je še zapisano na spletni strani zasedbe.

Devetdeseta leta so bila zaznamovana s preporodom etno glasbe. Ta je zaživela tudi med mladino in to več ali manj po zaslugi znanih pevcev, glasbenih delavcev in etno-folk glasbe ter postajala bolj poslušana. V tem obdobju so nastale tudi razne skupine, ki so izvajale skladbe na drugačen, svojevrsten način, pri tem pa se naslanjale na svoje korenine. Mednje lahko uvrstimo tudi belokranjsko tamburaško skupino Vodomec, so v svojem opisu na spletni strani še zapisali člani zasedbe iz Črnomlja.