Umorili nekdanjega nogometnega reprezentanta

Nekdanjega ekvadorskega nogometnega reprezentanta Maria Pineido so v sredo ustrelili v pristaniškem mestu Guayaquil. Triintridesetletni branilec ekvadorske ekipe Barcelona SC je ranam podlegel, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pineida je za Ekvador igral v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2018 v Rusiji in svetovno prvenstvo 2022 v Katarju, skupno je zbral devet nastopov. Leta 2016 je z Barcelono osvojil ekvadorski naslov prvaka, igral pa je tudi za brazilski klub Fluminense.

Ekvadorsko ministrstvo za notranje zadeve je potrdilo streljanje in dodalo, da na primeru dela posebna policijska enota.

Po poročanju spletne strani Primicias sta Pineido usmrtili dve osebi na motorju, ki sta ustrelili tudi igralčevo mater in drugo žensko, katerih poškodbe niso znane.

Ekvador, ki je dolgo veljal za zatočišče miru v Latinski Ameriki, je v zadnjih letih prizadel dramatičen porast nasilja, saj se rivalske tolpe, povezane z mehiškimi in kolumbijskimi karteli, borijo za nadzor nad trgovino z drogami.

Pristanišče Guayaquil, ena od izhodnih točk za trgovino s kokainom, proizvedenim v sosednji Kolumbiji in Peruju, je še posebej prizadeto zaradi te vojne med kriminalnimi združbami.

Preberite še: