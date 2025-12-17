Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

K. M., STA

17. 12. 2025,
11.15

Sreda, 17. 12. 2025, 11.15

1 ura, 23 minut

V Moskvi sumljiva smrt srbskega orožarskega podjetnika. Vučić pričakuje odgovore.

K. M., STA

Radomir Kurtić | Kurtić je novembra umrl v sumljivih okoliščinah na ulici v Moskvi. | Foto X/@visegrad24

Kurtić je novembra umrl v sumljivih okoliščinah na ulici v Moskvi.

Foto: X/@visegrad24

V Moskvi je sredi novembra po pisanju srbskih medijev v sumljivih okoliščinah umrl predstavnik državnega orožarskega podjetja Jugoimport SDPR. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je v torek potrdil informacijo o njegovi smrti in pojasnil, da do zdaj kljub zahtevam še niso prejeli nobenih pojasnil ruskih služb.

Srbski režimski tabloid Blic je v torek objavil, da je na ulici v Moskvi 17. novembra v sumljivih okoliščinah umrl predstavnik podjetja Jugoimport SDPR Radomir Kurtić.

Srbske varnostno-obveščevalne službe so Vučiću po pisanju Blica dostavile poročilo o njegovi smrti, preiskovalni organi Rusije pa po drugi strani niso posredovali nobenih uradnih informacij o dogodku niti srbskemu veleposlaništvu, predstavništvu družbe Jugoimport SDPR v Moskvi niti srbskim varnostnim službam.

Manjkalo je večje število dokumentov

Kurtić je bil predstavnik družbe v Moskvi v drugem mandatu, predstavniki podjetja Jugoimporta SDPR pa so med pregledom tamkajšnjih pisarn ugotovili, da manjka večje število dokumentov in tudi trdi diski računalnikov, še piše Blic.

Vučić je v torek v pogovoru na javni radioteleviziji RTS dejal, da pričakuje odgovor ruskih služb glede Kurtićeve smrti. Pojasnil je, da ima več informacij, kot so jih objavili mediji, a vendarle ne dovolj in se ne želi ukvarjati s špekulacijami.

"Pričakujemo odgovor ruskih služb. Uradno so jim poslali pozive, prošnje in zahteve," je dejal. Potrdil je, da so izginili določeni trdi diski in še "nekatere druge stvari", a to po njegovih besedah ne pomeni nujno povezave s samim dogodkom. "To je lahko tudi rutinska akcija kakšne službe, potem ko na ulici ugotovi identiteto posameznika," je dodal.

Vučić: Prejeli nismo še nobenih izidov forenzičnih preiskav 

Srbska stran po Vučićevih besedah do zdaj niti ni prejela nobenih izvidov forenzičnih preiskav, pri čemer je izrazil upanje, da jih bodo dobili v prihodnjem obdobju.

Ruska zunanja obveščevalna služba (SVR) je letos obtožila Srbijo, da kljub uradno razglašeni nevtralnosti dobavlja strelivo Ukrajini. V sporočilu iz maja je med podjetji, ki naj bi to počela, navedla tudi eno največjih regionalnih podjetij na področju obrambne industrije Jugoimport-SDPR.

Srbija, ki velja za tesno zaveznico Rusije, je v času ruske invazije v Ukrajini uradno ohranila politiko nevtralnosti. Vendar pa so mediji, med njimi časnik Financial Times, poročali, da je srbsko strelivo, vredno več sto milijonov dolarjev, posredno prišlo v Kijev prek pogodb s tretjimi državami.

