Nemški zunanjepolitični strokovnjak Roderich Kiesewetter opozarja, da ruski predsednik Vladimir Putin v sosednji Belorusiji, državi, ki meji na članice zveze Nato, uri in kopiči ogromno vojsko. Štela naj bi že od 350 do 360 tisoč na boj pripravljenih vojakov.

Leti 2026 in 2027 bosta kritični za regionalno varnost, je na televiziji NTV v torek opozoril Kiesewetter, nekdanji polkovnik v nemških oboroženih silah in večletni sodelavec zveze Nato v Belgiji.

Zaskrbljenost na Baltiku

Ob tem je izpostavil prisotnost dveh rastočih armad ruske vojske v Belorusiji, ki po njegovi oceni štejeta od 350 do 360 tisoč vojakov. To po besedah Kiesewetterja veliko zaskrbljenost povzroča predvsem v državah Baltika in drugih, ki mejijo na Belorusijo.

Meja med Litvo in Belorusijo. Foto: Oborožene sile Litve

Spomnimo: Rusija je sosednjo, prijateljsko Belorusijo februarja 2022 uporabila kot eno od odskočnih desk za napad na Ukrajino.

Kiesewetter je še poudaril, da so podobno urjenje in kopičenje pripadnikov oboroženih sil, ki nikoli ne bodo stopili na fronto v Ukrajini, v Rusiji v zadnjih dveh letih že opazili, a naj tega v Kremlju ne bi obešali na veliki zvon. Eden od razlogov za to so bila razmeroma neuspešna prizadevanja Rusije za vidne vojaške uspehe v Ukrajini.

Rusija je iz Belorusije ob začetku vojne v Ukrajini med drugim izvedla več vdorov v smeri Kijeva ter iz Belorusije proti Ukrajini izstreljevala balistične rakete in topniške izstrelke. Na fotografiji prizor v ukrajinski prestolnici konec marca 2022. Foto: Shutterstock

Ni samoumevno, da bo Putin rekel: Ni vredno

Nemški zunanjepolitični strokovnjak je za NTV še dejal, da si morajo države Zahoda sicer prizadevati za krepitev obrambnih zmožnosti, a hkrati ne smejo strašiti prebivalstva.

"Če prebrodimo kritično obdobje, leti 2026 in 2027, tako, da si rečemo, to se lahko zgodi, bodimo previdni, potem bomo preživeli," je dejal.

Nemški zunanjepolitično strokovnjak svari, da bi bilo naivno podcenjevati Putinovo pripravljenost na zapletanje v spopad z Zahodom. Foto: AP / Guliverimage

V luči te izjave je opozoril na podcenjevanje ruskega predsednika Vladimirja Putina in njegovih načrtov ali ambicij.

"Naivno bi bilo verjeti, da se bo Putin, če se na primer srečamo v Berlinu, na neki točki začel zavedati, da bo ruskemu prebivalstvu moral povedati, da je Zahod pripravljen na boj in da vse to, kar je Rusija počela v zadnjih letih, ni bilo vredno," je še dejal.