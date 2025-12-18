Napredni sistem: na Hrvaškem nov sistem cestninjenja #video

Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Četrtek, 18. 12. 2025, 13.38

0 minut

Na Hrvaškem so že v začetku novembra na odseku avtoceste A3 med Popovačo in Kutino začeli postavljati prvih sedem portalov novega sistema cestninjenja Crolibertas, v začetku tedna pa prvega dokončno postavili in tehnično opremili. Gre za izjemno konstrukcijo, dolgo 33 metrov in težko deset ton, ki je zaradi svojih dimenzij predstavljala zahteven gradbeni izziv, so navedli pri Hrvaških avtocestah (HAC). Dela za nov sistem cestninjenja že širijo tudi na druge avtoceste.

Čeprav je portal modularne zasnove iz treh segmentov, so ga postavili v enem kosu in prvega od sedmih med Popovačo in Kutino v tem tednu tudi opremili s kamerami in antenami.

V tem tednu dela širijo na avtocesto A4 Zagreb–Goričan, kjer prav tako začenjajo montažo portalov. 

Zahteven projekt s sodobno tehnologijo

Gre za tehnično in infrastrukturno izjemno zahteven projekt, ki poleg namestitve skupno 212 portalov vzdolž avtocestnega omrežja vključuje tudi namestitev napredne IT-opreme, izvajanje gradbenih del ob tekočem prometu in vzpostavitev sistema v centrih za obdelavo podatkov. 

cestninjenje, portal, avtocesta, Hrvaška | Foto: Crolibertas Foto: Crolibertas

Vzporedno z namestitvijo portalov in potrebne opreme, kot so kamere in antene, bodo izvedli tudi testiranja, da bi zagotovili brezhibno delovanje posameznih delov sistema. Po končani postavitvi vseh portalov in pripadajoče opreme bo sledilo še celovito testiranje na ravni celotnega avtocestnega omrežja.

Dve tehnologiji za plačevanje cestnine

Novi sistem cestninjenja temelji na dveh preverjenih tehnologijah, ki ju že uporabljajo po svetu. 

  • ALPR-tehnologija bo uporabnikom osebnih vozil omogočala plačilo cestnine z avtomatskim prepoznavanjem registrskih tablic in nadzorom plačil.

  • DSRC-tehnologija pa je namenjena uporabnikom naprav ENC.

Gotovina ne izginja, a bo plačilo drugačno 

Iz družbe Hrvaške avtoceste so še sporočili, da bo tudi v prihodnosti plačilo cestnine še mogoče z gotovino, a ne kot do zdaj, torej pri blagajniku na izvozu z avtoceste.

Vsak uporabnik bo lahko sam izbral način plačila in se prijavil v sistem, kar vključuje tudi plačila z gotovino v prodajnih pisarnah HAC in koncesionarjev ter na drugih prodajnih mestih.

