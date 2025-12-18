Sporna praznična okrasitev na Hrvaškem sprožila policijsko preiskavo #video

Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sporna praznična okrasitev na Hrvaškem sprožila policijsko preiskavo

Prebivalec Slavonskega Broda na Hrvaškem je svojo hišo okrasil s prazničnimi lučmi. To seveda ne bi bilo nič nenavadnega, če okrasitev ne bi imela sporne sporočilnosti. Na hiši so namreč lučke, postavljene v obliki hrvaške šahovnice, na ograji pa je iz lučk sestavljen napis Znam Da vam Smeta, kar pomeni Vem, da vas moti. Pri tem izstopajo črke ZDS, kar je očitno povezano z ustaškim pozdravom Za dom spremni. Uporaba ustaških in fašističnih simbolov je na Hrvaškem sicer uradno prepovedana.

V naselju Podvinje pri Slavonskem Brodu, kjer stoji sporno okrašena hiša, je posredovala policija, poročajo hrvaški mediji. Lastniki družinske hiše so namreč med prazniki postavili okraske, ki so pritegnili pozornost in sprožili odzive javnosti.

Policijska uprava Brod-Posavina je za 24sata potrdila, da so se policisti na teren odpravili po prejemu prijave. "Lahko potrdimo, da je policija ukrepala v zvezi s tem dogodkom. Trenutno ugotavljamo vsa dejstva in okoliščine ter ali obstaja kakšna podlaga za sum storitve prekrška," so na kratko sporočili s policije.

Hiša je okrašena s prazničnimi lučkami z napisom Znam Da vam Smeta, pri čemer izstopajo črke ZDS.

