Kako božično zvezdo ohraniti lepo in zdravo?

Božične zvezde so priljubljene rastline, ki v decembrskih dneh krasijo naše domove. Sobna rastlina je v slovenskem prostoru prisotna že več kot sto let, sicer pa izvira iz Mehike. V spodnjem članku si preberite, kako lahko najbolje poskrbite za božične zvezde, da bodo tudi po novem letu ohranile svoje značilne raznobarvne liste.

Božične zvezde so rastline, ki so izredno občutljive, in hitro se lahko zgodi, da jim ob nepravilni skrbi kmalu začnejo odpadati značilni rdeče obarvani listi, ki so videti kot cvetovi. Če želite, da vas ta okrasna rastlina s svojim žarom razveseljuje ne le v času božičnih praznikov, ampak jo ohranite tudi za prihodnjo sezono, upoštevajte spodnje nasvete.

Božična zvezda je tropska rastlina, ki izvira iz Mehike, kjer jo imenujejo Flor de Nochebuenao oz. cvet svete noči (lat. Euphorbia pulcherrima). V Evropi se je rastlina uveljavila v 20. stoletju kot praznični okras zaradi intenzivnih barv v času zime.

Prvi nasvet: božične zvezde ne marajo prepiha in hladnega zraka

Božične zvezde so občutljive na prepih in hladen zrak. "Velikokrat naredimo napako, še preden prinesemo rastlino v svoj dom, saj jo imamo predolgo na hladnem, medtem ko jo prenašamo, zato poskrbimo, da jo po nakupu ustrezno zaščitimo pred mrazom," pove strokovnjakinja iz ljubljanskega botaničnega vrta Katja Malovrh.

Prav tako bodite pozorni, kje v prodajalni so božične zvezde postavljene, saj morajo biti zaščitene pred hladnim zrakom in prepihom, ki jim ne dene dobro. Ob prevozu domov je ne puščajte v avtomobilu, saj zelo slabo prenaša dolgotrajnejše nizke temperature.

Božična zvezda za svoj dolgotrajneši obstoj potrebuje veliko svetlobe, ne mara pa neposredne sončne svetlobe in močnega sonca. Foto: Shutterstock

Drugi nasvet: izberite zdravo rastlino

Izberite zdravo božično zvezdo, ki nima posušenih, porumenelih ali odpadajočih listov. Rastlina naj ima enakomerno obarvane zelene liste in ovršne liste, ki so različnih barv, bodisi rdeči, rožnati, tudi rumeni in kremno bele barve.

Tretji nasvet: ustreza jim okolje z zmerno temperaturo

Božične zvezde hitro pokažejo, ko jim kaj v okolju ne ustreza. To pokažejo tako, da odvržejo liste. "Najbolje uspevajo v domovih, kjer se temperatura giblje okoli 20 stopinj Celzija. Tudi previsoka temperatura jim namreč ne ustreza. Poleg tega poskrbimo, da imajo božične zvezde dovolj svetlobe, vendar jih nikakor ne dajemo na okensko polico v bližino kakšnih virov toplote," pove strokovnjakinja iz botaničnega vrta.

Temperatura prostora, v katerem stoji božična zvezda, naj ne pade pod 13 stopinj Celzija. Pomembno je tudi, kam v vašem domu boste postavili božično zvezdo. Izogibajte se bližini oken in vrat, ki jih pogosto odpirate, in je ne postavite v bližino radiatorja ali peči (tudi kamina).

Četrti nasvet: božični zvezdi ponudite naravno svetlobo

Božična zvezda za svoj dolgotrajneši obstoj potrebuje veliko svetlobe, ne mara pa neposredne sončne svetlobe in močnega sonca. Ker so v Sloveniji v poznojesenskih in zimskih dneh sončni žarki precej šibki, zatorej ne obstaja prevelika verjetnost, da bi božično zvezdo ti premočno obsijali in ji tako škodovali.

V Evropi se je rastlina uveljavila v 20. stoletju kot praznični okras zaradi intenzivnih barv v času zime. Foto: Shutterstock

Peti nasvet: ne pretiravajte z zalivanjem

Z božično zvezdo ravnajte previdno tudi pri količini vode, ki jo potrebuje za preživetje, in ne pretiravajte z zalivanjem. "Pazimo tudi, da je ne zalivamo preveč," poudari strokovnjakinja. Rastlino zalivajte z rezervo in takrat, ko je površina zemlje, v kateri je posajena, že skoraj povsem suha. "Zalivajte zmerno, ko se zemlja delno izsuši. Po vsakem zalivanju preverite, da v posodi ni stoječe vode, saj lahko za posledicami tega pride do gnitja koreninskega sistema, kar vodi v propad rastline."

Rastlino negujte tudi s pršenjem. Rastlino pršite enkrat tedensko, vendar ne pretiravajte in jo pršite samo po zelenih listih. Pri tem uporabljajte samo prestano vodo.

Božična zvezda vam lahko prostor krasi tudi po praznikih

Božično zvezdo vam lahko z upoštevanjem zgornjih nasvetov in z malo truda uspe ohraniti vse do pomladi, takrat pa jo prestavite na prosto v polsenčen del vrta. "Spomladi rastlino obrežemo in presadimo. Kasneje jo prenesemo na prosto, kjer jo redno vzdržujemo. Jeseni pa jo prenesemo nazaj v stanovanje," o skrbi za božično zvezdo še povedo strokovnjaki.

S prihodom toplejših, daljših in bolj sončnih dni bo spomladi obarvanost ovršnih listov začela izginjati. Rastlino obrežite na okoli 20 centimetrov in jo še naprej zalivajte. Na vrhuncu pomladi bo rastlina praviloma začela zopet poganjati. Junija jo obrežite in presadite ter postavite na svetlo mesto brez neposrednega sonca. Rastlino redno zalivajte in jo tudi ustrezno gnojite.

Ovršni listi se obarvajo s krajšanjem dni

Ovršni listi božične zvezde se začnejo obarvati s krajšanjem dni, zato mora rastlina stati v prostoru, osvetljenem le z dnevno svetlobo, kamor umetna svetloba nikoli ne prodre. Božične zvezde namreč cvetijo, ko se dnevi skrajšajo, zato spadajo med kratkodnevne rastline. Če želite, da božična zvezda ponovno zacveti, jo morate jeseni za od 12 do 14 ur dnevno približno od šest do osem tednov skrivati v temi. Po takšni rutini bi se morala božična zvezda spet lepo obarvati.