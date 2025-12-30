Otroci so na vsakem koraku izpostavljeni dražljajem iz okolja, ki v njih spodbujajo željo po vedno več materialnih dobrinah, posledično pa se njihov seznam želja nenehno daljša. V prazničnem času, ko se vse vrti okoli daril, smo se s psihologinjo in soustanoviteljico zavoda Študijsko-raziskovalni center za družino Andreja Poljanec pogovarjali o tem, kako otroku razložiti, da bistvo praznikov niso darila.

Odličen prostor za spodbujanje otrokovih želja so nakupovalni centri, ki v času božičnih in novoletnih praznikov vabijo z bleščečimi in pisanimi izložbami, ki se jim odrasli, kaj šele otroci, težko uprejo. Psihologinja Andreja Poljanec zato staršem svetuje, naj otrok ne vozijo v nakupovalne centre, saj jih s tem spravljajo v skušnjavo. "Za otroke, ki so nagnjeni k temu, da jih vse navdušuje, obisk trgovine predstavlja napor in jim povzroča stres. V trgovini vsakič znova vidijo, kaj vse bi lahko imeli, starši pa jim morajo vsakič znova razlagati, zakaj tega ne morejo imeti. Zdrava preventiva je, da otrok ne vozimo v nakupovalne centre in tam ne preživljamo prostega časa z njimi." Foto: Ana Kovač

Sprehod v naravi, branje knjig ali peka piškotov. Ni važno, kaj počnete z otrokom, važno je, da skupaj z njim preživljate čas in pri tem uživate. Kot pojasni Poljanec, ima na ta način otrok manjšo potrebo po materialnih dobrinah in nesmiselnih igračah: "Tudi to je zdrava preventiva – več časa preživimo z otrokom, več pozornosti mu namenimo, manj daril zahteva. Če pa otrok doma čuti odtujenost, tesnobo, praznino in dolgčas, bolj preži na to, kaj vse bi še imel. Kot da vedno znova potrebuje dozo dopamina."

Pozitivna in igriva komunikacija sta ključni

Za nekatere starše čas božičnih in novoletnih praznikov vse prej kot čaroben, saj se zaradi finančnih težav soočajo z vprašanjem, kako otroku razložiti, da ga pod božičnim drevescem ne bo pričakalo točno takšno darilo, kot si ga je zaželel. Poljanec poudarja, da je pri takšnih stvareh najpomembneje, da starši na to otroka pripravijo na pozitiven in igriv način.

"Kot odrasel moraš znati otroka potegniti v pozitivno vzdušje, tudi če je nad darilom, ki ga prejme, razočaran. Niste slab starš, če ne kupite telefona za 1300 evrov ali legokock za 300 evrov, ker se vam to preprosto ne zdi smiselno ali si tega finančno ne morete privoščiti. Dragoceno je, da se starši najprej maksimalno potrudijo in poskusijo z vsemi možnimi idejami, da so odprti in kreativni glede alternativnega darila. Šele v zadnji fazi, ko vidijo, da res ne gre, otroku na primeren način razložijo, da Božiček ne zmore prinesti tako dragega darila. Najprej vse poskusiš in če še vedno ne gre, to sprejmeš," pojasni Poljanec.

Ob tem je ključno, da starš sliši svojega otroka in njegova čustva, ne da ga utiša. "Pomembno je, da otroka pomirimo, ga objamemo, mu dovolimo, da izrazi svojo jezo, pusti darilo in odvihra v sobo. Če ob tem zmore starš dati svojo jezo in užaljenost na stran, je to velika zmaga. Sam starš si mora dovoliti, da začuti stisko, da si ne more privoščiti več in da je omejen. Med prazniki je seveda to še toliko težje. A dejstvo je, da v življenju ne moreš imeti vsega. Vsi si ne moremo privoščiti počitnic, vrhunskega avtomobila ali najdražjih čevljev. Ko se sam starš s tem pomiri, lahko na kreativen, sproščen in empatičen način glede tega pristopu k otroku," pravi Poljanec.

Če starši zaradi pomanjkanja finančnih sredstev ne morejo uresničiti otrokove želje, je po besedah psihologinje Andreje Poljanec pomembno, da se maksimalno potrudijo pri iskanju alternative. Starši se lahko povežejo s širšo družino in skupaj zberejo denar za darilo, ena od možnosti za darilo so tudi stvari iz druge roke ali pa poiščejo pomoč na Karitasu in centru za socialno delo, našteva Poljanec. Foto: Shutterstock