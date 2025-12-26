Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Petek,
26. 12. 2025,
7.46

Osveženo pred

30 minut

okraski za jelko prazniki prazniki božič

Božična kroglica razkrila skoraj 60 let staro skrivnost

Avtor:
R. K.

Božična krogla | Foto Ashley Gutierrez Siler/Reddit

Uporabnica priljubljene spletne platforme Reddit je z javnostjo delila fotografije ganljivega odkritja. Ko sta z mamo okraševali božično jelko, se je stara božična kroglica, kupljena v trgovini z rabljenimi izdelki, po nesreči zlomila in razkrila neverjetno skrivnost – časovno kapsulo, skrito v notranjosti.

Ko se je okrasek zlomil, sta Ashley Gutierrez Siler in njena mama našli zvitke papirja z ročno napisanimi sporočili. To je bila zbirka šal, napovedi in sporočil otroka po imenu B. J., vsa iz 60. in 70. let prejšnjega stoletja. Eden od listkov iz leta 1971 je vseboval preprosto, a ganljivo sporočilo: "Vesel božič v prihodnosti!"

Druga sporočila so vključevala različne napovedi, kot na primer: "Če ste starejši od 40 let, boste kmalu postali srečni. Če ste mlajši od 40 let, boste kmalu postali žalostni." 

Time Capsule in a Christmas Ornament
byu/ashleygee inFoundPaper

"Preprosto obožujem idejo, da se otrok občasno vrne k temu okrasku, da bi dodal še eno sporočilo v zbirko, ki jo bo čez skoraj 60 let našel kakšen naključni neznanec!" je v objavi na priljubljeni spletni platformi zapisala Ashley.

Ganljiva zgodba je hitro postala uspešnica in požela na tisoče pozitivnih odzivov. Uporabniki so bili navdušeni, da so nostalgična sporočila po skoraj 60 letih ugledala luč sveta. "Vesel božič, B. J. Upam, da jih še vedno spravljaš v smeh v domu za ostarele," je komentiral eden od uporabnikov Reddita. 

Navdih za novo praznično tradicijo

Odkritje stare božične kroglice je mnoge navdihnilo, da so začeli lastno družinsko tradicijo. "To bom počel s svojimi otroki," je zapisal eden od uporabnikov, drugi pa je dodal: "To je ena najboljših stvari, kar sem jih videl na tej platformi!"

Ashley je kasneje potrdila, da je bil prav to njen namen. "Slišati, kako drugi, vključno z mojo družino, zdaj začenjajo to tradicijo, je najboljši del tega, da sem to našla in delila," je zapisala.

Božič je prepovedan
Novice Pet držav, kjer je božič prepovedan: če praznuješ, te doleti zaporna kazen ali visoka globa
okraski za jelko prazniki prazniki božič
