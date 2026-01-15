Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Siol.net

Četrtek,
15. 1. 2026,
20.05

Četrtek, 15. 1. 2026, 20.05

56 minut

Ti znaki horoskopa se panično bojijo sprememb

Avtor:
Siol.net

Medtem ko mnogi sanjajo o pustolovščinah in si želijo vznemirjenja, pa se nekateri ljudje najbolje počutijo na znanem in predvidljivem terenu. Za tri znake horoskopa velja, da nadvse cenijo rutino in ne marajo sprememb, ki rušijo njihov pazljivo zgrajen vsakdan.

Bik

Biki so znamenje udobja in materialne varnosti ter najbolj cenijo stabilnost. Vsaka sprememba, ki ogrozi njihovo rutino, se jim zdi kot potres. Njihov slogan je "če ni pokvarjeno, ne popravljaj", svoj svet pa gradijo počasi in potrpežljivo, zidak za zidakom. Na vsako spremembo, pa naj gre za menjavo službe, selitev ali celo novo restavracijo, se najprej odzovejo z odporom. Potrebujejo veliko časa, da se prilagodijo novim okoliščinam, saj se najbolje počutijo na znanem terenu, obkroženi s stvarmi in ljudmi, na katere so navajeni.

Rak

Čustveni raki se najvarneje počutijo v svojem domu, z družino in ozkim krogom prijateljev. Njihov oklep jih ščiti pred zunanjim svetom, vsaka neznana situacija pa je grožnja njihovi čustveni stabilnosti. Spremembe jih plašijo, ker prinašajo negotovost in tveganje, da jih bo kaj prizadelo. Raki so nostalgiki, ki se trdno držijo preteklosti in spominov. Stopiti iz cone udobja zanje pomeni, da zapuščajo varno zatočišče. Najsrečnejši so, ko sledijo ustaljenim družinskim ritualom in tradicijam, saj jim to daje občutek pripadnosti in miru.

Devica

Za analitične device je življenje sistem, ki mora delovati popolno, zato so mojstri načrtovanja, organizacije in podrobnosti. Nenadne spremembe pa v njihov natančno urejen svet prinašajo kaos, ob čemer postanejo tesnobne, saj tako izgubijo občutek nadzora nad svetom. Spremembam se močno upirajo, ker se bojijo neznanih razpletov in mogočih napak. Raje se držijo preverjenih metod in rutin, ki zagotavljajo uspeh, kot da bi tvegale s čim novim. Potreba po redu je pri njih močnejša od želje po novih doživetjih.

