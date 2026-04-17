Avstrijska smučarska skakalka Lisa Eder se je odločila, da pri 24 letih sklene profesionalno športno pot. Nenapovedana odločitev je veliko presenečenje za skakalno družino.

Nika Prevc na najvišji stopnički, za njo Japonka Nozomi Marujama in Norvežanka Anna Odine Strøm, tik pod zmagovalnim odrom pa Avstrijka Lisa Eder. Takšen je bil vrstni red skupnega seštevka v svetovnem pokalu za sezono 2025/26.

Štiriindvajsetletna skakalka je v nedavno končani sezoni prišla do svojih prvih dveh zmag v svetovnem pokalu, najboljša je bila v Zau in Hinzenbachu, kar 11-krat je stala na stopničkah posamičnih preizkušenj. Na olimpijskih igrah je sicer ostala brez odličja, a zdelo se je, da bo Avstrijka tudi v prihodnjih zimah ena glavnih tekmic slovenske šampionke.

Toda pri dveh zmagah bo tudi ostalo. Lisa Eder je namreč preko družbenih omrežij svojim sledilcem sporočila, da končuje svojo kariero.

"To je to. Vsake sanje se enkrat končajo," je zapisala Avstrijka in se zahvalila vsem, ki so jo spremljali na tej poti.

Lani je Lisa Eder na nordijskem svetovnem prvenstvu v Trondheimu z Avstrijo na ekipni tekmi osvojila srebro, z daljavo 205,5 metra pa je tudi avstrijska rekorderka. Foto: Reuters

Lisa Eder je že več let v zvezi z avstrijskim skakalcem Manuelom Fettnerjem, ki se je s koncem letošnje sezone prav tako poslovil od skakalnic. To je nov udarec za avstrijsko žensko reprezentanco; Eva Pinkelnig še vedno okreva po hudi poškodbi kolenskih vezi, nedavno pa sta kariero sklenili tudi Jacqueline Seifriedsberger in Sara Marita Kramer.