Tepeš razjezil Poljake: bo Nika Prevc zaradi njega le letela v Vikersundu?

Predlog koledarja svetovnega pokala v smučarskih skokih za sezono 2026/27 je že v soboto dvignil precej prahu. Ljubitelji poletov niso navdušeni nad dejstvo, da bosta tekme na največjih napravah prihodnjo zimo gostila le Vikersund in Planica, hkrati so zagovorniki enakopravnosti ženske konkurence razočarani nad tem, da bodo Nika Prevc in ostale tekmovalke očitno letele le v Sloveniji. Poljski novinarji so zdaj razkrili še zanimivo podrobnost iz sestankov v Pragi. Miran Tepeš naj bi predlagal, da se s koledarja umakne tekme skakalk v poljski Wisli.

Miran Tepeš se je nedavno v Planici poslovil od vloge pomočnika direktorja svetovnega pokala v ženskih skokih, kljub temu je na sestankovanju odbora Mednarodne smučarske zveze v Pragi Slovenec odigral pomembno vlogo.

Kot smo že poročali, je bil v češki prestolnici predstavljen predlog koledarja svetovnega pokala v smučarskih skokih za sezono 2026/27, ki ga bo maja v Portorožu potrjevala še komisija FIS. Med največjimi spremembami izstopa novoletna turneja za skakalke, ki bodo prihodnjo zimo tekmovale na štirih prestižnih postojankah moške novoletne turneje, veliko prahu pa je dvignil okrnjen program smučarskih poletov.

V moški konkurenci bo ta v naslednji sezoni potekal le v Vikersundu in Planici, ženska konkurenca pa naj bi tokrat izpustila tudi polete v Vikersundu, kjer organizatorji domnevno zaradi slabega obiska niso naklonjeni dodatnim tekmam med tednom. Skakalke naj bi tako namesto norveške letalnice obiskale srednjo napravo v Beljaku.

Tepeš: Tekme iz Wisle preseliti v Beljak

Ta sprememba je poskrbela za nemalo privzdignjenih obrvi tudi v Pragi, kot je razkril poljski novinar Jakub Balcerski, pa se je s predlogom rešitve oglasil Tepeš.

"Predlagal je, da se ženske tekme v Wisli za naslednjo zimo umaknejo s koledarja. Opozoril je, da tekme tam ne pritegnejo velikega števila ljudi, da so tribune precej prazne in da bi lahko v tistem terminu ženska konkurenca skakala v Beljaku. Ta sprememba bi nato omogočila, da bi februarja v Vikersundu lahko združili tako moški kot ženski program poletov," piše omenjeni novinar.

Prvi mož svetovnega pokala Sandro Pertile naj bi zatrdil, da so možnosti za takšno spremembo v koledarju majhne, a hkrati dodal, da bodo o predlogu interno še razpravljali. Glavno besedo pri tem bodo imeli avstrijski organizatorji, ki pa zaenkrat niso navdušeni nad tem, da bi tekme namesto februarja gostili že decembra.

Kaj na idejo o odstranitvi Wisle iz koledarja pravijo Poljaki? "Mislim, da se to ne bo zgodilo," je za portal sport.pl povedal podpredsednik poljske smučarske zveze Wojciech Gumny. "Termini so že dorečeni, zapisani v naših pogodbah. Že nekaj let nam pripada decembrski termin, sveti Miklavž bo ostal v Wisli," dodaja podpredsednik, ki sicer ni bil presenečen nad predlogom Tepeša.

Nova postojanka v Szczyrku?

"Zavedamo se, da ženski svetovni pokal na Poljskem ni tako popularen kot moški. Že nekaj časa se pogovarjamo o ločenih tekmah za svetovni pokal v Szczyrku, kar bi nam pomagalo obrniti ta trend. Verjamem, da bi lahko bile tekme tam zelo uspešne, podobno kot tekme na Ljubnem v Sloveniji. Če bi nam to idejo uspelo realizirati, bi bilo to zelo dobrodošlo za prihodnost ženskih smučarskih skokov. Tekme bi lahko združili s koncerti in drugimi dogodki, privabili bi ljudi, ki so tam na smučanju," o rešitvah razmišlja Gumny.

Da je pripravljen prisluhniti tej ideji, je dal že v Planici vedeti tudi Pertile, a gre za dolgoročne načrte. Tekme skakalk v Wisli so v minuli zimi preko televizijskih zaslonov v svet dejansko poslale podobo, ki se je organizatorji sramujejo. Tudi v tem primeru so bile tekme organizirane med tednom. Poljaki verjamejo, da bi lahko bilo letos drugače.