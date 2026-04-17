Lani velika zabava v Bohinju, zdaj opozorilo iz Slovenije: bodite skrajno previdni

Slovenska agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je po tem, ko je to v preteklih letih storilo že več nadzornikov kapitalskih trgov v drugih državah, izdala opozorilo pred vlaganjem v naložbene priložnosti, ki jih ponujajo (med sabo povezani) subjekti, znani kot Be Club, BE oziroma Better Experience ter SageMaster in TagMarkets. ATVP vlagateljem svetuje skrajno previdnost, saj obstaja sum, da gre za goljufijo. Niti v vrhu omenjenih projektov sicer vlečejo osebe, ki so pred leti promovirale zloglasno piramidno shemo OneCoin. Be Club je prisoten tudi v Sloveniji, v Bohinju so lani organizirali tudi večji dogodek.

Kaj in kdo je BE?

Projekt se je začel leta 2020 kot BE oziroma Better Experience, zrasel pa je na pogorišču investicijske sheme Melius, ki je delovala od leta 2018 do prve polovice leta 2020.

BE so zagnali britanski bratje Monir, Moynul in Ehsaan Islam. Monir in Moynul sta bila v preteklosti vpletena v promoviranje zloglasne piramidne sheme OneCoin, ki se je začela rušiti leta 2018 – takrat sta se vključila v že omenjeni Melius, nato pa po kolapsu tega z bratom ustanovila nov projekt.

Monir in Moynul Islam sta bila leta 2024 tarči tožbe, v kateri je denar, izgubljen v piramidni shemi OneCoin (na fotografiji brata, v ozadju logotip OneLife, ki je bil marketinška veja OneCoina), od njiju zahtevalo več sto vlagateljev, ki naj bi jih brata prepričala, da so investirali v OneCoin. Sodišče v Veliki Britaniji je razsodilo v korist bratov Islam, ki sta trdila, da sta v piramidni shemi OneCoin tudi sama izgubila denar ter da sta iz nje izstopila in na tveganje začela opozarjati tudi druge. Foto: Posnetek zaslona

BE oziroma Better Experience se danes imenuje Be Club (v vmesnem času se je imenoval še Be Rules), potencialnim vlagateljem pa se na različnih dogodkih in spletnih videokonferencah predstavlja kot izobraževalna platforma oziroma okolje, ki hkrati omogoča tudi zaslužek prek večnivojskega mrežnega trženja (MLM) in tako imenovanega affiliate marketinga oziroma partnerskega trženja.

Člani Be Club tako prejemajo provizije od vplačil novih vlagateljev, ki morajo za dostop do sistema plačati določen znesek. Nove člane obstoječi v Be Club novačijo predvsem prek družbenih omrežij in komunikacijskih aplikacij, kot je WhatsApp.

Vodstvo Be Club pogosto organizira razkošne dogodke, ki so v prvi vrsti namenjeni prepričevanju potencialnih novih vlagateljev, da se pridružijo sistemu. Foto: Facebook / Be Club

"Ni za vas Evropejce"



Z Be Club sta povezani tudi naložbeni platformi SageMaster in TagMarkets. Prva domnevno ponuja izobraževalne vsebine o trgovanju s kriptovalutami in finančnimi instrumenti, druga pa omogoča tudi trgovanje z različnimi naložbenimi sredstvi. TagMarkets na spletni strani v drobnem tisku sicer opozarja, da "ni namenjena uporabi za državljane Evropske unije", prav tako storitve domnevno ne ponuja v več deset drugih državah. Platformo, ki je registrirana na Mavriciju, je kljub temu mogoče uporabljati tudi pri nas.

Be Club je prisoten tudi v Sloveniji. Februarja lani so v Bohinju celo organizirali večji dogodek, druženje in zabavo Winter Retreat oziroma zimski oddih:

Kaj pa pravijo pri ATVP?

"Subjekti BE / Better Experience / Be Club, SageMaster in TagMarkets ne smejo opravljati storitev v zvezi s kriptosredstvi, saj skladno z uredbo 2023/1114 (v nadaljevanju Uredba MiCA) za opravljanje tovrstnih storitev nimajo dovoljenja, prav tako pa Agencija do dneva objave tega opozorila zahteve za izdajo dovoljenja ni prejela," je 7. aprila opozorila Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju ATVP).

Kot opozarjajo, omenjeni subjekti na območju Republike Slovenije tudi ne smejo ponujati oziroma opravljati nobenih investicijskih storitev, saj za to nimajo ustreznih dovoljenj.

ATVP vlagateljem v Sloveniji pri sklepanju poslov z navedenimi projekti oziroma njihovimi promotorji svetuje skrajno previdnost, saj "obstaja sum, da gre za goljufijo".

Prizor z lanskega februarskega dogodka Be Cluba v Sloveniji. Foto: YouTube / Posnetek zaslona

Opozorila pred BE kar dežujejo

Slovenska ATVP še zdaleč ni edini regulatorni organ oziroma nadzornik kapitalskih trgov, ki je izdal opozorilo zaradi ATVP.

Na tveganje pri vlaganju v karkoli, kar ponuja ekosistem BE (vključno s SageMaster in TagMarkets), so med drugim opozorili tudi v Avstriji (vir), na Norveškem (vir), v Kanadi (vir), na Finskem (vir), v Luksemburgu (vir), na Filipinih (vir), v Urugvaju (vir), Kolumbiji (vir) in Rusiji (vir).