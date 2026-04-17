Petek, 17. 4. 2026, 19.11
Odpoklic izdelka protistresna raztegljiva figurica Invincible heroes
Zdravstveni inšpektorat je iz prodaje odpoklical protistresno raztegljivo figurico s polnilom iz peska Invincible heroes poljskega distributerja Kamenik. Polnilo igrače lahko namreč vsebuje azbestna vlakna, azbest pa lahko predstavlja nevarnost za zdravje.
Serijske oznake izdelka so EAN 8053735024331, 8053735030097, 8053735030103 in 8053735019924, model: King Jouet 962402, 989731, 989732 in 931952.
Na inšpektoratu kupce prosijo, da izdelka ne uporabljajo.