Zdravstveni inšpektorat odpoklic izdelka izdelek

Petek, 17. 4. 2026, 19.11

Odpoklic izdelka protistresna raztegljiva figurica Invincible heroes

igrača, odpoklic, Invincible heroes | Polnilo igrače lahko vsebuje azbestna vlakna. | Foto Zdravstveni inšpektorat RS

Polnilo igrače lahko vsebuje azbestna vlakna.

Foto: Zdravstveni inšpektorat RS

Zdravstveni inšpektorat je iz prodaje odpoklical protistresno raztegljivo figurico s polnilom iz peska Invincible heroes poljskega distributerja Kamenik. Polnilo igrače lahko namreč vsebuje azbestna vlakna, azbest pa lahko predstavlja nevarnost za zdravje.

Serijske oznake izdelka so EAN 8053735024331, 8053735030097, 8053735030103 in 8053735019924, model: King Jouet 962402, 989731, 989732 in 931952.

Na inšpektoratu kupce prosijo, da izdelka ne uporabljajo.

Trgovina Mueller
Novice Podjetje Müller iz prodaje odpoklicalo izdelek
Odpoklic živila SAMYANG instant rezanci
Novice Kupce prosijo, da živilo vrnejo ali pa ga zavržejo
TEDi, trgovina
Novice Podjetje TEDi kupce prosi, naj tega izdelka ne uporabljajo
Premium riž za suši
Novice Odpoklic izdelka Premium riž za suši
Zdravstveni inšpektorat odpoklic izdelka izdelek
Do 24 obrokov brez obresti

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.