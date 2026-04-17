Anže Logar je sporočil, da je pogajanj konec

Predsednik Demokratov Anže Logar je sporočil, da v stranki končujejo pogajanja s stranko Gibanje Svoboda in njenim predsednikom Robertom Golobom. Stranki med drugim očitajo, da so z načrtovanimi pogovorih s člani in poslanci Demokratov, te poskušali "prisiliti v koalicijski sporazum". To je korak predaleč, sporoča Logar.

"Demokrati dokončno končujemo pogajanja z Robertom Golobom. Delovanje stranke Svoboda v zadnjih dneh je šlo čez meje normalnega političnega dialoga. Člane in poslance stranke Demokrati se skuša prisiliti v koalicijski sporazum. To je korak predaleč, nesprejemljivo in tako se s potencialnimi koalicijskimi partnerji ne ravna," je na svojem profilu na Facebooku sporočil predsednik Demokratov Anže Logar.

Svoboda čakala zlasti na odziv Logarjevih Demokratov

Relativna zmagovalka volitev Svoboda, ki je po volilni nedelji začela pogovore o oblikovanju nove koalicije, je namreč ob neuspešnih premikih dosedanjih pogovorov v četrtek po zasedanju izvršnega odbora stranke sporočila, da so vodstvo pooblastili za nadaljevanje vsebinskih pogajanj o sestavi koalicije.

Pri tem so zlasti čakali na odziv Logarjevih Demokratov. Ti so svojo odločitev sporočili danes, pri čemer so se obregnili zlasti ob informacije, da se je Svoboda odločila, da bi se o vstopu v koalicijo pogovarjali ne le z Logarjem, pač pa tudi s poslanci in drugimi člani stranke.