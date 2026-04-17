Rusija objavila zemljevid lokacij po Evropi: "To so tarče. Mirno spite, evropski partnerji!"

Rusko obrambno ministrstvo je objavilo seznama evropskih podjetij, za katera trdi, da proizvajajo brezpilotne letalnike za Ukrajino, visoki uradnik Kremlja pa jih je označil za potencialne vojaške tarče. Seznama sta bila objavljena 15. aprila ter vključujeta imena in naslove proizvajalcev iz številnih evropskih držav, poroča Meduza.

Seznam z naslovom Podružnice ukrajinskih podjetij v Evropi navaja 11 podjetij, ki naj bi proizvajala brezpilotne letalnike za Ukrajino. Najdemo jih v mestih, kot so London, München, Riga, Vilna in Praga. Drugi seznam z naslovom Tuja podjetja, ki proizvajajo komponente pa navaja deset podjetij, od katerih so nekatera v Madridu, Benetkah in Haifi.

Medvedjev: Mirno spite, evropski partnerji

Rusko ministrstvo je sporočilo, da so seznama objavili zato, da bi evropski državljani "razumeli resnične vzroke groženj njihovi varnosti", pa tudi zato, da bi poznali naslove podjetij, ki na evropskih tleh proizvajajo drone za Ukrajino.

Foto: Guliverimage

Namestnik vodje ruskega varnostnega sveta Dmitrij Medvedjev je objavo komentiral na družbenem omrežju X in jo označil za "seznam potencialnih tarč ruskih oboroženih sil". "Ali bodo ti napadi postali resničnost, je odvisno od tega, kaj sledi. Mirno spite, evropski partnerji!" je dodal.

Russian Defense Ministry’s statement must be taken literally: the list of European facilities which make drones & other equipment is a list of potential targets for the Russian armed forces. When strikes become a reality depends on what comes next. Sleep well, European partners! — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) April 15, 2026

Objava po srečanju Zelenskega in Merza

Moskva je seznama objavila dan po srečanju ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega z nemškim kanclerjem Friedrichom Merzem v Berlinu. Pred srečanjem so voditeljema predstavili sedem modelov brezpilotnih letalnikov, ki jih proizvajajo skupna ukrajinsko-nemška podjetja.

Istega dne sta se Nemčija in Ukrajina dogovorili o obrambnem svežnju v vrednosti štirih milijard evrov. V skladu s sporazumom bo Nemčija financirala pogodbo za nakup več sto raket za sisteme protizračne obrambe patriot.