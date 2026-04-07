Avtorji:
B. B., S. K.

Torek,
7. 4. 2026,
19.08

Telekom Slovenije Nika Prevc Nika Prevc Domen Prevc Domen Prevc smučarski skoki

Obisk na Telekomu Slovenije

Slovenski skakalni junaki na obisku pri Telekom Slovenije #foto

Srečanje z nordisjko smučarsko reprezentanco. Domen Prevc, Nika Prevc | Slovenski skakalni junaki obiskali Telekom Slovenije. | Foto Bojan Puhek

Slovenski skakalni junaki obiskali Telekom Slovenije.

Foto: Bojan Puhek

Za slovenskimi smučarji skakalci je sezona, ki bo še dolgo odmevala. Najboljši slovenski smučarski skakalci so obiskali Telekom Slovenije, kjer je bilo videti veliko ponosa in besed, ko so poudarili, da je za njimi izjemno obdobje.

Fotogalerija
1
 / 20

Rok Zagruševcem z Niko in Domnom Prevcem. | Foto: Bojan Puhek Rok Zagruševcem z Niko in Domnom Prevcem. Foto: Bojan Puhek

"Še enkrat vam hvala za tako uspešno sezono"

Ob tem srečanju je vse zbrane pozdravil predstavnik Telekoma Rok Zagruševcem, ki ni skrival navdušenja nad uspehi skakalne reprezentance.

"Verjamem, da ste jih vsi spremljali v zelo uspešni sezoni in sem zelo ponosen in vesel, da sem lahko danes tukaj z vami in da imamo tako lepo srečanje. Še enkrat vam hvala za tako uspešno sezono in da ste nas tako razveseljevali tako pred ekrani kot tudi marsikdo, ki vas je spremljal v živo," je poudaril.

Želijo si še veliko dobrega sodelovanja v prihodnosti

Nekaj besed je spregovoril tudi Predsednik zbora za smučarske skoke Tomaž Kunstelj, ki je povedal, da je za temi uspehi veliko načrtnega in kakovostnega dela, ki sega od najmlajših generacij pa vse do reprezentantov. Besede, ki so odražale občutke številnih Slovencev, so bile le uvod v nadaljevanje dogodka, kjer je bilo jasno, da uspehi niso naključje.

"Dragi Telekom, mi smo zelo veseli in hvaležni, da z vami delimo podobne vrednote kakovosti. In to kakovost skušamo vnašati v naše delo vse od klubov do reprezentanc. In kako se dela, se je videlo tudi letos, ko so naše skakalke in skakalci z Nikom in Domnom priskakali dva velika globusa. Da ne govorim o vseh ostalih uspehih," je uvodoma povedal Kunstelj in poudaril, da brez podpore podjetij takšni rezultati ne bi bili mogoči.

"Brez podpore podjetij nam ne bi bilo tako omogočeno kakovostno delo, zato vam v imenu skakalk in skakalcev naše panoge izročam spominsko številko iz letošnje sezone s podpisi fantov in deklet. To je v zahvalo in zato, da bo krasila vaše prostore in verjamem, da je pred nami še veliko leto, ko bomo lahko sodelovali skupaj. Hvala za vašo podporo," je še dodal.

